 Ataque armado deja dos mujeres muertas en ruta al Atlántico
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Ataque armado deja dos mujeres fallecidas en ruta al Atlántico

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia e indicaron que el incidente armado ocurrió en la "Cuesta del Águila".

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El ataque armado ocurrió en el sector conocido como la "Cuesta del Águila"., Captura de pantalla.
El ataque armado ocurrió en el sector conocido como la "Cuesta del Águila". / FOTO: Captura de pantalla.
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Durante la madrugada, un ataque armado se produjo en el kilómetro 13 de la carretera al Atlántico, sector conocido como la "Cuesta del Águila", con saldo de dos mujeres fallecidas, informaron los Bomberos Voluntarios. Técnicos en urgencias médicas de la 85 compañía indicaron que en el interior de un picop de color negro quedaron los cuerpos de las dos mujeres víctimas del hecho violento.

Los rescatistas indicaron que tras recibir varias llamadas de auxilio acudieron al sector para brindar asistencia; sin embargo, a su llegada constataron la presencia de dos mujeres dentro del vehículo, pero las mismas ya no contaban con signos vitales, a consecuencia de varias heridas causadas con proyectil de arma de fuego.

En un video compartido por los rescatistas, se pudo observar que el automotor sufrió perforaciones de bala tras el incidente armado sobre la carretera al Atlántico. Los rescatistas agregaron que el sector en el que ubicaron el carro abandonado con las mujeres fallecidas pertenece a la zona 18 de la capital.

Los rescatistas hicieron los reportes pertinentes a las autoridades, por lo que al lugar arribaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes acordonaron el escenario del crimen. Asimismo, al lugar acudieron peritos del Ministerio Público (MP) para realizar las acciones de rigor, levantar los cadáveres y trasladarlos hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Identifican a las víctimas mortales del tiroteo en zona 18

Los cuerpos de rescate confirmaron que el tiroteo dejó dos fallecidos y cuatro heridos; entre ellos un niño de 4 años.

Expectativa por los procedimientos tras el ataque armado

Asimismo, las autoridades trabajan en el lugar del incidente armado para identificar a las víctimas mortales y tratar de establecer las causas del hecho de violencia que cobró la vida de ambas personas. Por el momento no se han revelado más detalles del incidente armado, como número de placa del automotor o cantidad de casquillos de arma de fuego en el lugar.

Cabe destacar que el pasado sábado, otro ataque armado cobró la vida de un hombre y una menor de edad también en la zona 18 capitalina. El ataque armado ocurrió en la conexión ente el bulevar San Rafael y el ingreso hacia la colonia Kennedy.

En el contexto del ataque armado del bulevar San Rafael, las autoridades decomisaron varios ilícitos, como tres armas de fuego, una motocicleta con reporte de robo y lograron capturar al presunto responsable del doble asesinato.

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