Resultados de la edición 50 de la Media Maratón de Cobán

La Media Maratón Internacional de Cobán celebró este domingo su edición número 50 con una jornada memorable que reunió a más de 10 mil corredores debidamente inscritos, además de miles de participantes que se sumaron al recorrido de manera extraoficial. La tradicional competencia, considerada una de las más importantes de la región, volvió a llenar de color, entusiasmo y pasión las calles cobaneras en una fecha especial para el atletismo nacional.
La principal sorpresa de la jornada llegó en la rama masculina, donde el estadounidense Andrew Colley se proclamó campeón al detener el cronómetro en 1 hora, 2 minutos y 53 segundos. Con este resultado, el corredor de 35 años se convirtió en el primer atleta de Estados Unidos en conquistar la Media Maratón Internacional de Cobán en medio siglo de historia. Su victoria rompe con décadas de dominio de corredores centroamericanos, sudamericanos, africanos y mexicanos, añadiendo un nuevo país al prestigioso palmarés de la prueba.
Otros resultados de la Media Maratón Internacional de Cobán
En la categoría femenina, la gran protagonista fue la guatemalteca Viviana Aroche, quien se quedó con el triunfo en una actuación que quedará marcada en la historia del evento. El podio fue completamente nacional gracias a las destacadas presentaciones de Heidy Villegas y Sandra Raxón, quienes finalizaron en la segunda y tercera posición, respectivamente. Además del éxito colectivo para Guatemala, la victoria de Aroche puso fin a una larga espera para el atletismo femenino del país, ya que la última guatemalteca en ganar esta competencia había sido María Cordero en 1992.
La edición dorada de la Media Maratón Internacional de Cobán dejó así dos hitos significativos: el primer triunfo estadounidense en la rama masculina y el regreso de una campeona guatemalteca al primer lugar después de más de tres décadas. Estos resultados se suman a la rica historia de una carrera que, desde 1975, ha reunido a atletas de distintas partes del mundo y que continúa consolidándose como una de las pruebas de mayor tradición y prestigio en Guatemala y Centroamérica.