Capturan a dos hombres tras disparar a la PNC en Palencia

Una nueva balacera en contra de la Policía Nacional Civil (PNC) se desató este sábado, 30 de mayo de 2026, cuando dos hombres sindicados de pertenecer a la pandilla del Barrio 18 decidieron disparar contra los agentes, al verse descubiertos cobrando el dinero de una extorsión.
El incidente ocurrió en el cantón Agua Tibia del municipio de Palencia, departamento de Guatemala, indicaron autoridades de la PNC. Asimismo, describieron que los agresores resultaron heridos luego de la respuesta de los uniformados.
La PNC agregó que uno de los hombres que decidió disparar en contra de los efectivos policiales tenía apenas 15 días de haber salido de una correccional. Después del incidente armado, a los detenidos se les incautó una pistola con reporte de robo y una motocicleta.
"Una denuncia fue vital para que investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) montaran un operativo antiextorsiones", afirmó la PNC en un comunicado.
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Identifican a los capturados por disparar contra la PNC
Brayan Eduardo Dávila Girón, de 29 años, fue uno de los detenidos por disparar en contra de los agentes policiales. Asimismo, Jefferson Omar Gamboa Cruz, de 18 años, fue capturado en el mismo hecho armado.
La PNC indicó que los agentes policiales lograron repeler el ataque armado en su contra y no se reportó ningún policía herido. Sin embargo, los detenidos si resultaron heridos de bala, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial bajo custodia policial.
A los apresados se les incautó una pistola marca Daewoo, calibre 9 milímetros, reportada como robada el 17 de noviembre de 2025 en la colonia Santa Ana, zona 5 de la Ciudad de Guatemala. A los pandilleros también se decomisó una motocicleta utilizada para cobrar el dinero de las extorsiones.
La PNC agregó que Jefferson Cruz, quien tenía 15 días de haber recobrado su libertad, había cumplido una condena por portación ilegal de arma de fuego. "La Policía Nacional Civil no baja la guardia y continúa comprometida con la seguridad ciudadana y la protección de los guatemaltecos", finalizó la institución.