 Rescatan a 39 migrantes de camión incendiado en Texas

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VIDEO. Rescatan a 39 migrantes, incluidos guatemaltecos, de camión incendiado en Texas

Las autoridades de EE. UU. rescataron a las personas que eran trasladadas ocultas en un remolque que se incendió durante una persecución policial cerca del puesto de control de Falfurrias, en el sur de Texas.

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Fueron rescatados 39 migrantes de un tráiler en llamas en Texas., Diario Tiempo Honduras
Fueron rescatados 39 migrantes de un tráiler en llamas en Texas. / FOTO: Diario Tiempo Honduras
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Un total de 39 migrantes, incluidos cuatro guatemaltecos, estuvieron a punto de morir en el sur de Texas, Estados Unidos, cuando un tráiler en el que viajaban clandestinamente comenzó a incendiarse durante una persecución policial cerca del punto de control migratorio de Falfurrias.

Todo comenzó cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detectaron irregularidades durante la inspección de un tractocamión que se dirigía al norte. Un perro especializado detectó señales de personas o carga sospechosa en el remolque. Los oficiales solicitaron al conductor detenerse para una revisión más detallada, pero este aceleró y huyó sin autorización.

Este intento de fuga desató una operación coordinada entre la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Durante varios kilómetros, los agentes emplearon luces de emergencia y sirenas para intentar frenar el vehículo, pero el conductor hizo caso omiso y continuó avanzando.

Las autoridades colocaron dispositivos para inutilizar los neumáticos del camión y esto permitió desacelerar el vehículo, pero también se generó un incendio en la unidad. A pesar del daño causado por las llantas dañadas, el conductor persistió hasta que las llamas alcanzaron la cabina del tráiler. Los agentes intervinieron y rescataron a los dos ocupantes de la cabina, quienes quedaron detenidos.

Localizan a migrantes

Mientras atendían la emergencia, los oficiales descubrieron que el remolque estaba cerrado con llave y contenía decenas de personas. Los agentes forzaron la apertura del compartimento para permitir la evacuación de los migrantes, quienes lograron salir justo antes de que el fuego consumiera toda la estructura.

Los extranjeros, originarios de distintos países, incluidos Guatemala, México, Cuba, Honduras, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Brasil, recibieron atención médica luego del incidente. Los especialistas revisaron a cada persona para descartar lesiones o afectaciones por inhalación de humo y exposición a condiciones extremas dentro del tráiler.

Posteriormente, las autoridades migratorias pusieron bajo custodia a los involucrados, quienes ahora permanecen bajo cuidado oficial mientras se determina su situación legal.

Situación de guatemaltecos

El Consulado de Guatemala en McAllen, Texas, confirmó que cuatro connacionales eran transportados en el camión que se incendió el pasado 4 de junio. Se trata de cuatro hombres mayores de edad quienes se encuentran en buen estado de salud.

De acuerdo con la oficina, dos de los guatemaltecos fueron retornados y los otros dos se encuentran en un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza en McAllen, mientras avanza el proceso para que vuelvan al país.

* Con información del Diario de Centro América (Guatemala) y medios estadounidenses y centroamericanos.

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