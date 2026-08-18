 Exiliados guatemaltecos proponen condiciones para regreso seguro
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Exiliados guatemaltecos plantean al Gobierno condiciones para un retorno seguro

Voces del Exilio reclama justicia y garantías para regresar a Guatemala.

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La organización Voces Guatemaltecas en el Exilio pidió al Gobierno de Guatemala avanzar de las declaraciones a medidas concretas para atender a las personas que abandonaron el país en medio de procesos que, según la agrupación, estuvieron relacionados con persecución y criminalización.

En un comunicado divulgado el 17 de agosto, el colectivo informó que presentó una serie de propuestas ante el Mecanismo de Atención al Exilio Guatemalteco, anunciado por el presidente de la República durante la recepción del informe "La verdad del exilio: Ética, criminalización y lucha por la justicia y la democracia en Guatemala (2014-2025)".

Entre sus planteamientos destaca la creación de mecanismos de coordinación entre el Ministerio Público y el Organismo Judicial para examinar los expedientes señalados como posibles casos de criminalización.

La organización enfatizó que esta revisión no pretende promover impunidad ni disponer la cancelación de procesos. Su objetivo, según explicó, es establecer mediante evaluaciones independientes si determinadas acciones penales carecieron de fundamentos suficientes o fueron utilizadas como mecanismos de represalia o persecución.

Otras de las medidas

El colectivo también planteó medidas dirigidas a quienes permanecen en el extranjero y a sus familias. Entre ellas figuran garantías de seguridad, recuperación de derechos laborales y profesionales, asistencia para una eventual reinstalación, atención psicosocial y acceso a mecanismos de verdad, justicia y reparación.

Otro de los pedidos consiste en establecer un mecanismo oficial de comunicación que sea seguro y confidencial. Este permitiría a las personas exiliadas consultar su situación jurídica, expresar necesidades de protección y conocer las condiciones existentes para valorar un posible regreso.

Voces Guatemaltecas en el Exilio también propuso mecanismos de supervisión nacional e internacional para verificar que las medidas acordadas sean cumplidas y que existan garantías de no repetición.

La organización valoró la disposición al diálogo mostrada por las autoridades, aunque advirtió que el reconocimiento del exilio debe estar acompañado de responsables institucionales, plazos definidos y recursos.

El colectivo espera una respuesta del Gobierno a sus propuestas y manifestó su disposición a continuar participando en el diálogo. Para sus integrantes, un eventual retorno debe garantizar libertad, seguridad y dignidad, además de verdad, justicia y reparación.

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