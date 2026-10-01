Netflix lanza su gran apuesta de octubre: ¿de qué trata?

Netflix comienza octubre con uno de sus estrenos más destacados del mes. Al este del Edén, nueva adaptación de la célebre novela de John Steinbeck, ya se encuentra disponible en la plataforma desde este jueves 1 de octubre.
Florence Pugh, reconocida por películas como Oppenheimer y Mujercitas, encabeza esta producción de época creada por Zoe Kazan. La historia llega en formato de miniserie de siete episodios, todos disponibles desde el día de su estreno.
La producción presenta una extensa saga familiar que se desarrolla a lo largo de dos generaciones y coloca en el centro de la trama a Cathy Ames, interpretada por Pugh.
¿De qué trata Al este del Edén?
La historia se desarrolla principalmente a comienzos del siglo XX y sigue a Cathy Ames, una mujer independiente y compleja cuya llegada a la vida de los hermanos Adam y Charles Trask provoca una profunda ruptura entre ambos.
Christopher Abbott interpreta a Adam, mientras que Mike Faist da vida a Charles.
La trama explora el lado más oscuro del llamado sueño de California y aborda temas como las relaciones familiares, los secretos, la identidad, el amor, la traición y, especialmente, las decisiones que llevan a una persona hacia el bien o el mal.
La historia no se limita a Cathy y los hermanos Trask. Con el paso de los años aparecen nuevos personajes y una segunda generación que deberá enfrentarse a las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado.
Netflix resume la producción como una saga en la que una mujer de espíritu independiente separa a dos hermanos y desencadena acontecimientos que terminarán marcando a dos generaciones.
Florence Pugh se convierte en Cathy Ames
Uno de los principales atractivos de Al este del Edén es Florence Pugh, quien asume el papel de Cathy Ames, uno de los personajes más complejos de la novela de Steinbeck.
La actriz británica comparte protagonismo con Christopher Abbott y Mike Faist. El reparto también incluye a Hoon Lee como Lee; Tracy Letts como Cyrus Trask; Martha Plimpton como Faye; Ciarán Hinds como Samuel Hamilton; Joseph Zada como Caleb "Cal" Trask y Joe Anders como Aron Trask.
Los primeros cuatro episodios fueron dirigidos por Garth Davis, responsable de Lion y Mary Magdalene, mientras que Laure de Clermont-Tonnerre estuvo a cargo de los episodios cinco al siete.
Una novela publicada hace más de 70 años
Al este del Edén está basada en la novela homónima de John Steinbeck, publicada en 1952 y considerada una de las obras más importantes del escritor estadounidense.
Steinbeck construyó una extensa historia familiar ambientada principalmente en el valle de Salinas, California, en la que utilizó los conflictos de sus personajes para abordar asuntos como la culpa, el libre albedrío y la lucha entre el bien y el mal.
La nueva producción pretende trasladar a la pantalla la amplitud de aquella historia y no solamente el fragmento que muchos espectadores conocen gracias a su famosa adaptación cinematográfica.
¿Cuántos capítulos tiene Al este del Edén?
Al este del Edén consta de siete episodios y Netflix lanzó la temporada completa este jueves 1 de octubre, por lo que no será necesario esperar estrenos semanales para conocer el desenlace.
La miniserie forma parte de las principales novedades con las que Netflix inicia octubre de 2026 y se suma a un mes que incluirá nuevos títulos y temporadas de producciones como The Diplomat, Lupin y Nobody Wants This.