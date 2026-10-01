 Mujer fallecida en ruta hacia La Reforma, Huité
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Zacapa: Localizan a mujer fallecida en ruta hacia La Reforma, Huité

La víctima presentaba señales de violencia.

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El cuerpo de la mujer fue encontrado a orillas de la carretera, en el cruce de Estanzuela, por el caserío puente Mármol., Bomberos Voluntarios
El cuerpo de la mujer fue encontrado a orillas de la carretera, en el cruce de Estanzuela, por el caserío puente Mármol. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una mujer fue localizada sin vida este jueves, 1 de octubre, en la Ruta Nacional 20, en el cruce de Estanzuela, por el caserío puente Mármol, del tramo que conduce hacia la aldea La Reforma, en el municipio de Huité, Zacapa.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre una mujer que se encontraba aparentemente desmayada a un costado de la ruta, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de la 75ª compañía con el fin de brindarle asistencia.

Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a la víctima y constataron que ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo presentaba señales de violencia y no pudo ser identificada.

Los socorristas le dieron aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El área quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Ejército explica despliegue de vehículos J-8 en Huité, Zacapa

La cartera destacó que las unidades permanecieron resguardando el perímetro del municipio.

Despiden a víctimas de matanza en Huité

Los restos de siete de las ocho personas asesinadas el domingo en un ataque armado en Huité, Zacapa, fueron enterrados el martes de manera conjunta, en medio del dolor, consternación y peticiones de familiares para que se esclarezca el múltiple crimen.

A hombros de vecinos y allegados, los féretros de las siete víctimas recorrieron las calles hasta el cementerio del municipio ubicado a unos 150 kilómetros de la capital.

Los asesinados recibieron un homenaje póstumo en el parque central, mientras comercios y escuelas permanecían cerrados por el temor a nuevos hechos violentos tras los tiroteos.

De acuerdo al Ministerio Público (Fiscalía), el tiroteo tuvo lugar entre el domingo y lunes bajo circunstancias aún no establecidas, con cuatro escenas del crimen distintas dentro del municipio.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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