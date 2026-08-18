 Guatemala fortalece cooperación en derechos humanos con ONU
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Guatemala refuerza su compromiso con los derechos humanos durante visita de ONU

El presidente Bernardo Arévalo se reunió con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, enfatizando el compromiso gubernamental con la protección y promoción de los derechos fundamentales en el país.

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Reunión del presidente Bernardo Arévalo con integrantes de Naciones Unidas el martes, 18 de agosto de 2026., Gobierno de Guatemala
Reunión del presidente Bernardo Arévalo con integrantes de Naciones Unidas el martes, 18 de agosto de 2026. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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El presidente Bernardo Arévalo se reunió este martes, 18 de agosto, con representantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Este encuentro marca el inicio de la primera misión oficial de este grupo en Guatemala, la cual se desarrollará del 18 al 28 de agosto.

Durante la reunión, Arévalo reafirmó el compromiso de su gobierno con la colaboración y los derechos humanos, asegurando plena disposición para trabajar junto a los procedimientos especiales de la ONU.

De acuerdo con la información compartida por el Ejecutivo, el mandatario también resaltó los esfuerzos institucionales realizados en el país para fortalecer el respeto y protección a los derechos humanos.

Arévalo enfatizó la importancia de la visita de la misión para revisar la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La agenda incluirá la participación de distintos sectores sociales y abordará temas clave como el respeto a los derechos laborales, los mecanismos de reparación y el acceso a la justicia.

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Expertas de la ONU visitan Guatemala

Representantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos  llevan a cabo una visita oficial a Guatemala de 11 días en la que examinarán los progresos y desafíos del país en cuanto a respeto de las libertades fundamentales en el ámbito empresarial.

Dos de los cinco expertos del grupo, Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, encabezan la delegación.

Durante la visita, las expertas se reunirán con autoridades ministeriales y locales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, académicos, representantes sindicales y empresariales, entre otros.

La delegación visitará los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa, y dará una rueda de prensa en el último día del viaje, el 28 de agosto, en el Hotel Wyndham Garden de Ciudad de Guatemala.

El grupo de trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011.

Vela por el cumplimiento de los mencionados Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobado también en 2011 y que constituye la norma mundial de referencia para salvaguardar las libertades fundamentales en el contexto empresarial.

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