 Visita de expertas de la ONU a Guatemala: ¿Qué esperar?
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Expertas de la ONU inician visita en Guatemala

Las representantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos cumplirán una agenda durante 11 días en el país.

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Imagen ilustrativa de archivo de la bandera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).), EFE
Imagen ilustrativa de archivo de la bandera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).) / FOTO: EFE
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Representantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos inician el martes, 18 de agosto, una visita oficial a Guatemala de 11 días en la que examinarán los progresos y desafíos del país en cuanto a respeto de las libertades fundamentales en el ámbito empresarial.

Dos de los cinco expertos del grupo, Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, encabezan la delegación.

Durante la visita, las expertas se reunirán con autoridades ministeriales y locales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, académicos, representantes sindicales y empresariales, entre otros.

La delegación visitará los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa, y dará una rueda de prensa en el último día del viaje, el 28 de agosto, en el Hotel Wyndham Garden de Ciudad de Guatemala.

El grupo de trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011.

Vela por el cumplimiento de los mencionados Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobado también en 2011 y que constituye la norma mundial de referencia para salvaguardar las libertades fundamentales en el contexto empresarial.

ONU alerta sobre el deterioro de la independencia judicial en Guatemala

La relatora Margaret Satterthwaite presentó un informe en el que señaló que la fiscalía se ha convertido en una vía de persecución y del uso indebido de los procesos penales.

Por primera vez, Guatemala forma parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala anunció en junio de 2026 que Alfredo Ortega Franco resultó electo como Experto Independiente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) para el período 2027-2030.

La designación del connacional se dio en el marco de la 42.ª Reunión de los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizada en la sede de la entidad en Nueva York,  Estados Unidos.

La cartera detalló que Guatemala integra por primera vez este Comité, lo cual calificó como un hito debido a la importancia de este órgano de expertos encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo han ratificado.

"Es un logro que refleja la confianza de la comunidad internacional con nuestro compromiso con los derechos humanos", destacó la oficina.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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