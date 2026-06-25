ONU señala deterioro de independencia judicial en Guatemala

En el marco de la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, presentó este jueves 25 de junio su informe denominado "Principios para designaciones judiciales", en donde resaltó la visita que hizo a Guatemala el año pasado.
En sus conclusiones, la delegada señaló que el sistema judicial del país está en profunda crisis, pese al marco constitucional sólido y los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. Añadió que existe una convergencia de intereses políticos, económicos y delictivos que erosionan la integridad de los nombramientos judiciales que concentran las competencias disciplinarias e instrumentalizan los procesos penales y la concentración de poderes en instituciones claves.
También abordó la persecución de operadores independientes en el país, un aspecto que consideró que han socavado la independencia judicial y la confianza pública.
En las conclusiones, Satterthwaite expuso que la observación realizada en el país le permitió determinar que la fiscalía se ha convertido en una vía para la persecución, sumado al uso indebido de los procesos penales, aspectos que, según enfatizó, afectan a sectores de alta vulnerabilidad.
* Le puede interesar:
Señalan impacto del informe
José Francisco Calí Tzay, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dijo que Guatemala agradece el informe y que las observaciones hechas han contribuido al diálogo nacional sobre el fortalecimiento del Estado de derecho y la independencia judicial, reafirmando la importancia de consolidar las instituciones en temas como la transparencia y el servicio a la población.
De la misma manera, el Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Alejandro Córdova, dijo que el informe presenta desafíos, por lo cual consideró que las recomendaciones deben ser analizadas con seriedad por todas las instituciones competentes.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7