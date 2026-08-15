Temblor de 4.6 grados sacude parte del territorio nacional

Un temblor de 4.6 grados se hizo sentir en una parte del territorio nacional la tarde de este sábado, 15 de agosto de 2026, confirmó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Según el ente científico, el sismo ocurrió a las 16:45:29 horas, sin que se reportaran daños.
Varias personas afirmaron haber sentido un leve movimiento de tierra, especialmente en el departamento de Escuintla y en varias zonas del área sur y del centro de la Ciudad de Guatemala. Sin embargo, los cuerpos de socorro no reportaron emergencias relacionadas con este fenómeno.
El Insivumeh precisó que el epicentro del temblor se ubicó en el Océano Pacífico, frente a las costas de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. La entidad añadió que el epicentro fue localizable con las coordenadas 13.533° de latitud y -90.933° de longitud.
Varios usuarios de la aplicación de alerta temprana de sismos aprovecharon el momento para reportar el funcionamiento de la plataforma. Algunos se quejaron porque el movimiento sísmico fue alertado tres minutos después de haber ocurrido.
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Insivumeh reporta solo un temblor sensible
En un informe donde aclaró que la información es preliminar y está sujeta a cambios, el Insivumeh notificó que en las últimas 24 horas ocurrieron 32 movimientos sísmicos, de los que solamente uno ha sido reportado como sensible. Durante el año suman 5,113 temblores, de los que solo 129 han sido reportados por la población.
Esta es la manera adecuada de reaccionar ante un sismo
En su portal oficial, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y la interacción de placas tectónicas.
Las autoridades recomendaron que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos.
"La preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia", aseguró Conred.
"Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro. Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr, ni empujar", solicitaron.
"Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", agregaron las autoridades.
"La Secretaría Ejecutiva de la CONRED, en coordinación con el INSIVUMEH y las instituciones que integran el Sistema CONRED, mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país", explicaron.
Finalmente invitaron a la población a "informarse a través de los canales oficiales, reportar cualquier situación de emergencia al 119 y fortalecer la cultura de prevención, recordando que estar preparados puede hacer la diferencia cuando ocurre un sismo".