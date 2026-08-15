Resultado Cobán Imperial vs. Mixco - Jornada 4 Apertura 2026

Cobán Imperial consiguió este sábado su primera victoria del torneo Apertura 2026 al derrotar 3-2 al Deportivo Mixco, en un emocionante encuentro correspondiente a la cuarta jornada del futbol guatemalteco, disputado en el Estadio Verapaz José Ángel Rossi. El conjunto cobanero celebró ante su afición un triunfo que le permite tomar impulso en el campeonato, en un partido que tuvo goles, expulsiones y un cierre dramático.
El equipo local tomó ventaja al minuto 10 gracias a Byron Leal, quien abrió el marcador para encaminar a Cobán hacia su primer triunfo del certamen. La situación se complicó para Mixco al minuto 36, cuando Jorge Sotomayor fue expulsado por una agresión, dejando a los visitantes con un hombre menos durante buena parte del encuentro. Pese a la inferioridad numérica, los chicharroneros lograron mantenerse en la pelea y buscaron reaccionar en la segunda mitad.
Dramático triunfo de Cobán
Apenas iniciado el complemento, Brian Calabrese amplió la ventaja para Cobán Imperial al minuto 47 y parecía encaminar una victoria cómoda para los locales. Sin embargo, Mixco no bajó los brazos y encontró el descuento al 73', por medio de Yonathan Pozuelos. Cuando el partido se acercaba al final, Cristian Jiménez apareció al minuto 89 para marcar el 2-2 y poner nuevamente la incertidumbre en el marcador, pese a que su equipo jugaba con diez futbolistas.
La reacción de Mixco no fue suficiente. En el octavo minuto del tiempo agregado, Blady Aldana apareció para anotar el definitivo 3-2 y desatar la celebración en el Estadio Verapaz. Con este resultado, Cobán Imperial suma cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota, aunque todavía tiene pendiente su partido contra Antigua GFC, programado para el miércoles 19 de agosto.
Ese mismo día, Mixco tendrá actividad internacional en la Copa Centroamericana, cuando reciba al UMECIT de Panamá en el Estadio El Trébol, obligado a buscar un resultado positivo después de sufrir derrotas frente a Olimpia y Saprissa.