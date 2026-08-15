Capitalinos aprovechan feriado haciendo turismo hacia el sur

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, informó que este sábado, 15 de agosto de 2026, se incrementó el número de viajes hacia el sur del país desde las 6:00 horas. La comunicadora resaltó que varios de los vehículos van de salida de la capital guatemalteca, con dirección a las costas del sur.
Santos señaló que los automotores pasan por el municipio de Villa Nueva buscando diferentes conexiones como la de Milpas Altas hacia la carretera Interamericana. En ese contexto, las autoridades pidieron a los usuarios de la vía tomar sus precauciones, entre las que destacaron la moderación de la velocidad.
En contraste al alto tráfico de automóviles, motocicletas y autobuses hacia el sur, la PMT de Villa Nueva destacó que otras vías internas dentro del municipio permanecen libres y sin congestionamiento, por lo que insistió en solicitar que los conductores moderen la velocidad para evitar accidentes de tránsito.
Algunas vías con pocos vehículos son las que pertenecen a Ciudad Real y Villalobos, en el sentido hacia la capital, indicó la comunicadora. Santos agregó que varios agentes de la PMT local están trabajando en el área y dando apoyo al paso de vehículos por el municipio.
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Recomendaciones para quienes viajan hacia el Sur
La licenciada, Dalia Santos, recomendó a los conductores que van hacia el sur del país que al realizar su trayecto eviten el uso del teléfono celular, porque es el principal distractor que ha generado una serie de colisiones vehiculares. Solo durante la tarde del viernes se registraron ocho colisiones de tránsito en el municipio de Villa Nueva dejando personas con lesiones.
A los motoristas, a comunicadora pidió que al momento de viajar por carretera no sobrecarguen sus vehículos de dos ruedas, utilicen su casco protector correctamente. "Si ven que algunos sectores de Villa Nueva están libres, como Ciudad Real y los ingresos y egresos a la capital, respeten los límites de velocidad", recalcó.
Santos también pidió a los conductores que porten la herramienta necesaria para hacer reparaciones rápidas a los vehículos al viajar por la ruta.