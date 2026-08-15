Nuestra Señora de la Asunción sale en procesión

Feligreses y devotos acompañaron la salida de la Solemne Procesión de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala, durante este sábado, 15 de agosto de 2026.
Al lugar acudieron cientos de vecinos y fieles católicos que además de participar en el recorrido de la procesión presenciaron la misa y velación realizada antes de la salida. El recorrido procesional es parte de los festejos de la feria patronal de la Ciudad de Guatemala, cuya fecha principal es este 15 de agosto de 2026.
Organizadores de la Solemne Procesión de Nuestra Señora de la Asunción compartieron que el recorrido se inició a las 6:30 horas y tiene planificado regresar al templo a eso de las 19:30, para un recorrido total de 13 horas en distintas calles y avenidas de la Ciudad de Guatemala.
El anda recorre la Ciudad de Guatemala en el marco de la Feria de Jocotenango, cuya festividad principal es este 15 de agosto de 2026, fecha en la que la mayoría de guatemaltecos goza de un feriado en la capital.
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Color de la Solemne Misa de Nuestra Señora de la Asunción
A la salida del Templo de Nuestra Señora de la Asunción, varios fieles elaboraron una colorida y festiva alfombra en la que predominaron colores como el blanco, rosado, verde, amarillo, corinto y azul. Algunos de los asistentes a la actividad portaron réplicas de la Consagrada Imagen de Nuestra Señora de la Asunción en miniatura y la mostraron a las cámaras con alegría.
Al paso de la Consagrada Imagen, varios participantes bendijeron el paso del anda aplicando incienso, mientras que el recorrido era acompañado de una banda de música sacra. Los vecinos de las zonas 1 y 2 salieron a las calles para observar el paso de la Solemne Procesión que festeja a la patrona de la Ciudad de Guatemala.