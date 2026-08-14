Dwayne Johnson lanza “Your Dad”: una canción para sus hijas

Dwayne Johnson, conocido mundialmente como "La Roca", ha dado un paso significativo en su carrera artística al lanzar su primer tema musical original, "Your Dad", una emotiva balada dedicada a sus tres hijas.
Esta incursión musical forma parte del álbum "Moana: Voices Across the Ocean", un proyecto vinculado a la próxima versión de acción real de Disney de la popular película.
Dwayne Johnson, quien ya había mostrado destellos de su talento vocal en el pasado, ahora se aventura de lleno en la música con esta composición que coescribió junto a Iam Tongi, el ganador de American Idol 2023.
El álbum "Moana: Voices Across the Ocean" fue concebido para reunir a artistas de diversas partes de la Polinesia, y Johnson, con sus raíces culturales, aporta una voz personal y cercana a esta banda sonora.
El origen de "Your Dad"
La génesis de "Your Dad" surgió de una propuesta de Johnson y su esposa, Lauren Hashian, quienes ejercieron como productores ejecutivos del álbum, junto a Tiana Nonosina Liufau y Kayla Fa’amaligi.
Cuando se buscaba un tema para Dwayne Johnson, este recurrió a Iam Tongi para encontrar una historia que resonara con él. Tongi le envió una composición titulada originalmente "My Dad", que narraba la perspectiva de un hijo sobre su padre fallecido.
Dwayne Johnson confesó a Rolling Stone que la versión inicial de la canción lo conmovió profundamente hasta las lágrimas. Sin embargo, admitió no estar preparado para cantar sobre su propio padre, el fallecido luchador Rocky Johnson, con quien mantuvo una relación que describió como "complicada".
Fue entonces cuando Johnson propuso a Tongi modificar la letra para adaptarla a su experiencia personal como padre. Así nació "Your Dad", una dedicatoria a sus hijas Simone, de 24 años, Jasmine, de 10, y Tiana, de 8.
"Le dije: ‘Amo la idea de esta canción y, si puedes caminar por este camino conmigo, ¿podemos reescribirla y puedo cantársela a mis hijas? Solo como su papá’", relató Johnson, destacando el deseo de cantar desde su propia identidad, sin interpretar un personaje.