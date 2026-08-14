 Accidentes viales en Jutiapa y Suchitepéquez dejan 3 muertos
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Accidentes viales cobran tres vidas en Jutiapa y Suchitepéquez

En las áreas donde ocurrieron los hechos se mantienen cierres viales.

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Una persona murió tras el accidente en Suchitepéquez., Bomberos Voluntarios
Una persona murió tras el accidente en Suchitepéquez. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Dos accidentes de tránsito ocurridos este viernes, 14 de agosto, en los departamentos de Jutiapa y Suchitepéquez dejaron como saldo tres personas fallecidas y múltiples daños materiales. También impactaron en la circulación vehicular en los distintos tramos.

El primero de los hechos se registró en el sector conocido como La Arenera, en Asunción Mita, Jutiapa, a donde acudieron los Bomberos Voluntarios tras ser notificados sobre una colisión en la que estaban involucrados los tripulantes de una motocicleta.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a las dos víctimas, quienes presentaban politraumatismo y carecían de signos vitales. Ninguna ha sido identificada hasta el momento.

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Dos personas fallecieron tras el accidente en Jutiapa. - Bomberos Voluntarios

Tragedia en Suchitepéquez

Una persona más perdió al vida en otro hecho que ocurrió en el kilómetro 114 de la ruta CA-2 al Pacífico, en jurisdicción de Suchitepéquez, en el tramo que comunica de Mazatenango hacia Cocales.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se movilizaba la víctima colisionó contra un camión, provocando que el conductor perdiera la vida en el lugar.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar de la emergencia y localizaron dentro del automóvil a Wiliam Iván Regalado, quien ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades correspondientes realizan las diligencias de ley para establecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.

Guatemala entre los países con mayor mortalidad vial en el continente

Los accidentes de tránsito, en particular los que involucran motociclistas, generan un impacto alarmante en el sistema de salud pública y en las finanzas estatales de Guatemala. En una entrevista en marzo de 2026, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, destacó que hasta un 80% del presupuesto anual del Hospital Roosevelt se destina solo al tratamiento de víctimas de accidentes viales, principalmente motociclistas, cifra que expone la gravedad de esta situación en el país.

El funcionario explicó que el aumento exponencial del parque vehicular, especialmente de motocicletas, ha contribuido a que Guatemala se ubique entre los diez primeros países del continente con mayor mortalidad por accidentes de tránsito, aunque su tasa de accidentes no sea la más alta. La severidad de estos eventos y sus repercusiones en salud pública son factores clave que agravan el problema.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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