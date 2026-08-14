Incendio de grandes proporciones consume viviendas en zona 3

Un incendio de grandes proporciones se registró este viernes, 14 de agosto, en la 31 calle final de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, donde cinco viviendas resultaron afectadas por las llamas.
Elementos de Bomberos Voluntarios desplegaron varias unidades contra incendios para combatir el fuego y evitar que se propagara a otras viviendas del sector.
Los socorristas informaron que han utilizado aproximadamente 20 mil galones de agua para controlar el siniestro.
Hasta el momento, se reportan daños materiales en cinco viviendas. Las autoridades trabajan en el lugar para controlar completamente el incendio y determinar las causas que lo originaron.