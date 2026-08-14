 Previa de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026
Deportes

Guastatoya vs. Municipal, el platillo fuerte de la cuarta fecha

El “Mimado de la Afición” expone en la “Capital de la Amistad” su invicto y el liderato.

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Municipal expone invicto y liderato en Guastatoya
Municipal expone invicto y liderato en Guastatoya / FOTO: @Rojos_Municipal
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La cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional se desarrollará este sábado 15 y domingo 16 de agosto con la celebración de cinco de los seis partidos, ya que el enfrentamiento entre Xelajú y Antigua fue reprogramado para el 23 de septiembre debido a la participación de los quetzaltecos en la Copa Centroamericana 2026 de Concacaf.

Cobán Imperial vs. Mixco a las 13:00 horas, Guastatoya vs. Municipal a las 17:00 horas y Comunicaciones vs. Malacateco a las 19:00 horas son los duelos que se disputarán este día sábado 15 de agosto, cuando la Ciudad de Guatemala se celebra el Día de la Virgen de Asunción.

Municipal, el actual líder del Apertura 2026, tiene una visita difícil ante el Deportivo Guastatoya, que de sus tres presentaciones anteriores, únicamente perdió ante Antigua en la última fecha.

El "Pecho Amarillo" ha demostrado ser fuerte en casa en esta nueva etapa donde trata de dejar la mala imagen de la temporada pasada donde peleó por no descender a la Liga Primera División. Por su parte, Municipal es una caja de sorpresas, que hay partidos donde da un gran espectáculo, pero luego su irregularidad es notable como el duelo ante Verder en el plano internacional.

Detrás de Municipal hay cuatro equipos que lo tienen solamente a tres puntos de diferencia, uno de ellos, el propio Guastatoya, por ende, este duelo es vital en las aspiraciones de ambos por el liderato del campeonato.

San Pedro lucha por el liderato del Apertura 2026

Para el domingo 16 de agosto, los duelos programados son San Pedro vs. Aurora a las 15:00 horas y el Suchitepéquez vs. Marquense a las 17:00 horas.

De estos duelos, el de San Pedro cobra notoriedad ya que es el otro club de la Liga Nacional que aspira al liderato, ya que con 6 puntos y su gran triunfo de local ante Suchitepéquez, los "Shecanos" van por su tercer triunfo del certamen.

Antigua que juega ante Xelajú hasta el 23 de septiembre es otro de los clubes que pelea el liderato del Apertura 2026 al igual que Deportivo Mixco. 

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Curta fecha del Torneo Apertura 2026 - EU Digital

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