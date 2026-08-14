Millonaria paga por serie de TV y 60 besos con su actor Zhong Yufei

Una millonaria inversionista china generó una gran polémica en la industria de los dramas televisivos al financiar una serie de más de 50 episodios con la condición de protagonizarla ella misma y exigir más de 60 escenas de besos con su actor favorito, Zhong Yufei, de 23 años.
Lo que comenzó como un proyecto personalizado para cumplir un sueño, escaló hasta convertirse en un conflicto por los límites en las escenas íntimas, problemas de montaje y una disputa económica.
El joven actor, Zhong Yufei, denunció públicamente que la mujer, cuya identidad y edad no han sido reveladas, habría incorporado modificaciones reiteradas a las escenas románticas, y que algunas situaciones íntimas excedieron lo que inicialmente se había acordado.
Sus declaraciones, recogidas por medios como 8world y Yahoo entertainment, detallan un rodaje tenso y complicado.
Zhong Yufei fue explícito al describir la incomodidad durante las grabaciones. En una de sus declaraciones más contundentes, el actor afirmó:
"No saques la lengua cuando filmemos escenas de besos. No sigas metiéndome saliva en la boca", evidenciando la falta de profesionalismo y los límites traspasados durante la filmación.
Además, alegó que en las primeras escenas la inversionista lo sujetó con fuerza y que realizó avances físicos no contemplados en el guion. El actor también afirmó que algunos besos fueron tan agresivos que le dejaron lesiones visibles en los labios.
Zhong Yufei aclaró que su objeción no radicaba en realizar escenas íntimas como parte de su trabajo, sino en aquellas que no habían sido previamente acordadas, lo que resalta la importancia del consentimiento y los contratos claros en la industria del entretenimiento.
La visión de la directora y los problemas de producción
Meng Xing, la directora de la productora contratada para el proyecto, confirmó que la inversionista interpretó a una princesa y Zhong Yufei a un príncipe caído en desgracia.
La particularidad de la producción no solo radicó en que la propia inversionista se colocara frente a las cámaras, sino en su insistencia por incluir un número excesivo de momentos románticos.
Meng Xing aseguró que intentó convencer a la inversionista de reducir la cantidad de escenas de besos, pero sus pedidos no fueron escuchados.
La controversia tuvo un impacto directo en el resultado final de la serie. Una vez concluido el rodaje, la plataforma que adquirió la producción decidió eliminar más de 20 escenas de besos e intimidad por considerarlas demasiado explícitas.
Estos cortes fueron tan numerosos que, según los reportes, afectaron la continuidad de la historia, llevando a algunos espectadores a interpretar que los protagonistas mantenían una relación sentimental fuera de la ficción debido a la manera en que el material quedó ensamblado tras las modificaciones.
El conflicto se extendió al terreno económico cuando la directora Meng Xing afirmó que la inversionista se negó a pagar los 30.000 yuanes restantes, equivalentes a unos 4.200 dólares, después de molestarse por la eliminación de numerosas escenas de besos en la versión estrenada.
Ante la situación, la producción se disculpó con Zhong Yufei y aseguró que, en futuros proyectos, establecerá contratos más claros para proteger los derechos de los actores y delimitar las responsabilidades de los inversionistas, buscando evitar que situaciones similares se repitan en la industria.