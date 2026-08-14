Fuerte botellazo a la cantante Soraya Nieto en concierto

Un momento de celebración terminó convertido en una violenta escena durante una presentación de la cantante folclórica Soraya Nieto en Ayacucho, Perú. La artista se encontraba sobre el escenario cuando una botella de cerveza llena fue lanzada desde el público e impactó directamente contra su rostro.
El ataque ocurrió el pasado 8 de agosto durante una fiesta patronal realizada en el centro poblado de Chumbes, distrito de Ocros, provincia de Huamanga. Las imágenes del momento comenzaron a circular posteriormente en redes sociales y generaron indignación entre seguidores de la cantante.
En el video se observa a Nieto interpretando una canción cuando, repentinamente, el objeto llega desde el público y golpea su cara. La botella se rompe tras el impacto y la cantante inmediatamente se lleva las manos al rostro, mientras integrantes de su agrupación se acercan para auxiliarla.
Soraya Nieto revela las heridas que sufrió
La propia artista dio posteriormente detalles sobre las consecuencias de la agresión. Explicó que sufrió varios cortes pequeños en el rostro, una herida debajo del labio inferior que necesitó un punto de sutura, hematomas en los párpados del ojo izquierdo e inflamación cerca de la ceja.
Además, los anteojos que llevaba puestos se hicieron añicos debido al impacto. Afortunadamente, según explicó Nieto, ningún fragmento de vidrio ingresó en sus ojos.
En declaraciones a medios internacionales recordó que inicialmente quedó en estado de shock al sentir cómo la botella se rompía contra su cara. La cantante destacó también que el objeto pudo haber impactado contra cualquiera de los músicos que se encontraban junto a ella en el escenario.
Tras recibir atención médica, le fueron otorgados 12 días de descanso. Las lesiones obligaron a Nieto a suspender tres presentaciones que tenía programadas y también a detener temporalmente la producción de sus videoclips.
¿Por qué le lanzaron la botella?
La cantante también ha relatado las circunstancias que habrían precedido al ataque. De acuerdo con su versión, durante la festividad funcionaban dos escenarios de manera simultánea.
Nieto tenía programada una participación de aproximadamente una hora y, cuando su agrupación comenzó a realizar la prueba de sonido y ella saludó al público, algunas personas ubicadas cerca del escenario contiguo aparentemente se molestaron porque su espectáculo habría comenzado antes de lo previsto.
En medio de esa situación, un hombre habría lanzado la botella que terminó golpeando directamente a la cantante. Esta explicación corresponde al relato de Nieto sobre lo ocurrido y no constituye todavía una conclusión de las autoridades sobre el móvil de la agresión.
¿Quién sería el presunto agresor?
De acuerdo con la información brindada por Soraya Nieto, el presunto responsable fue identificado como Agustín Vidal Prado Tenorio. La artista presentó una denuncia ante la comisaría de Ocros y, hasta la mañana de este 14 de agosto, el señalado permanecía con paradero desconocido mientras continuaba su búsqueda.
Nieto también informó que pasó por una evaluación médico-legal como parte del procedimiento para sustentar la denuncia por la agresión sufrida.
El caso ha provocado numerosas muestras de solidaridad hacia la cantante y rechazo a la violencia durante los espectáculos. Las imágenes han sido especialmente impactantes porque permiten observar la rapidez con la que ocurre el ataque mientras Nieto se encontraba desarrollando su presentación.
¿Quién es Soraya Nieto?
Soraya Nieto es una cantante vinculada a la música folclórica de Ayacucho. En sus presentaciones interpreta música andina y ha desarrollado su carrera participando en diferentes actividades y festividades de la región.
@sorayanietom
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Tras la agresión, la artista ha utilizado sus redes sociales para informar sobre su recuperación y agradecer las muestras de apoyo recibidas. Por ahora, su prioridad será recuperarse de las heridas antes de poder retomar plenamente sus compromisos profesionales.