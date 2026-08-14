 Presidente envía mensaje a niños de Uganda tocando marimba
Farándula

Presidente envía mensaje a niños de Uganda tocando marimba y ellos le piden venir al país

El presidente Bernardo Arévalo se volvió viral recientemente tras enviar un video tocando la marimba como saludo al grupo ugandés Nansana Dance Kids.

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Nansana Dance Kids, Instagram
Nansana Dance Kids / FOTO: Instagram
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La agrupación de baile Nansana Dance Kids, que se ha vuelto viral entre los guatemaltecos por compartir contenido relacionado con la música y cultura del país, realizó una petición especial al presidente Bernardo Arévalo: poder viajar a Guatemala en septiembre de 2026 para celebrar el Día de la Independencia.

A través de un video, los integrantes del grupo agradecieron el cariño recibido por parte de los guatemaltecos y destacaron la emoción que les ha provocado promover la cultura nacional desde sus plataformas digitales.

La reacción surgió luego de que el mandatario Bernardo Arévalo compartiera un video dedicado a la agrupación, en el que aparece tocando la marimba nacional y enviando un saludo especial: "Desde Guatemala, saludos a los Nansana Dance Kids".

Tras ese gesto, el representante del grupo dirigió un mensaje al presidente Arévalo y al director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Harris Whitbeck, solicitando apoyo para visitar el país durante las celebraciones patrias.

"Estamos aquí para agradecerte y apreciar el trabajo que hemos realizado para Guatemala. Estamos muy contentos y solicitamos a usted y al dirigente de Guatemala, Harris Whitbeck, que nos ayuden para celebrar el Día de la Independencia de Guatemala con ustedes y los guatemaltecos el 15 de septiembre", expresaron.}

@nansanadancekids

Esperamos que esto pueda llegar a@Bernardo Arévalo de León

♬ original sound - nansanadancekids

Conocer el país

La agrupación también manifestó su deseo de conocer más sobre Guatemala y continuar mostrando al mundo la riqueza cultural del país a través de sus bailes y contenidos.

Hasta el momento, se desconoce cuál será la respuesta de las autoridades ante la solicitud de los bailarines.

Los Nansana Dance Kids han ganado popularidad en Guatemala en los últimos días, luego de publicar videos utilizando música de artistas y agrupaciones guatemaltecas, lo que ha generado muestras de apoyo, comentarios positivos y entusiasmo entre usuarios de redes sociales.

@nansanadancekids

Hola amigos fans from 🇬🇹🇬🇹🇬🇹🇬🇹🇬🇹@Bernardo Arévalo de León #nansanakidsfoundation #guatemala guatemala🇬🇹 #marimba

♬ El Valle De La Ermita, Marimba de Guatemala - Lalo y Su Marimba Orquesta Ecos Manzaneros

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