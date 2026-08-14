Piloto de camión herido en accidente en ruta Interamericana

Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes, 14 de agosto, en el kilómetro 82 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Tecpán Guatemala, Chimaltenango. El saldo fue de una persona herida y múltiples daños materiales, así como un impacto en la movilidad vehicular del sector.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que, por causas no establecidas, dos camiones colisionaron y esto generó que uno quedara volcado sobre la cinta asfáltica y el otro termina empotrado en un muro perimetral.
Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que las unidades de emergencia se hicieron presentes al lugar para atender a posibles afectados y, tras hacer una verificación, constataron que uno de los conductores había quedado atrapado.
"El personal de las estaciones de Tecpán Guatemala y Santa Cruz Balanyá utilizaron equipo hidráulico, conocido como "quijada de la vida", para liberar al piloto de uno de los camiones", explicó el socorrista.
Agregó que el paciente fue estabilizado y posteriormente trasladado a la emergencia del Hospital General de la localidad para recibir atención médica.
Bus y camión chocan en zona 3
Un accidente de tránsito ocurrió el pasado miércoles en el sector del Puente Las Calaveras, en dirección a la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, donde se vieron involucrados los conductores de un bus extraurbano y un camión.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y evaluar a seis personas que viajaban a bordo del transporte colectivo.
Ninguno de los afectados requirió ser trasladado a un centro asistencial, pues únicamente presentaban golpes leves.
Los vehículos colisionaron de frente. Las causas del percance no fueron sido establecidas.
La Policía Municipal de Tránsito mantuvo presencia en el área para regular la movilidad. Además, se ha hecho un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7