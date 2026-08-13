Resultado Antigua vs. Marathón por Copa Centroamericana

Llegó el día, llegó momento, llegó la hora de la verdad. Antigua necesitado de un triunfo recibió esta noche al Marathón del futbol hondureño por la tercera semana de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. Para los dirigidos del argentino Mauricio Tapia no había futuro, se debía ganar sí o sí, de lo contrario sería el primero de los cuatro representantes de Guatemala en quedar eliminado. Al final de la noche, el "Monstruo Verde" ganó 0-3 con goles de Nicolás Messiniti, Yair Moreno y Damin Ramírez.
El partido mantuvo un buen ritmo durante la primera parte, con acercamientos por parte de los dos clubes, donde destacó una gran atajada del portero guatemalteco Luis Morán a Yairo Moreno al 34.
Lo más relevante en la ofensiva para los locales en la parte inicial fueron dos jugadas consecutivas, donde el "Panza Verde" increíblemente se perdía el primer gol al 36 con un remate dentro del área de Oscar Castellanos, que pasó besando el paral derecho del portero Jonathan Rougier.
Un minuto después falló William Fajardo, quien de cabeza dentro del área pequeña no pudo definir y desaprovechó la segunda llegada de peligro de los locales.
Antigua pagó caro sus fallos en definición y tuvo una grosera forma de defenderse en el último ataque visitante antes de terminar la primera parte. Jugada que inició Moreno desde su terreno de juego y envió una diagonal matona a José Aguilera, quien para terminar la triangular, cedió el baló a Nicolás Messiniti y éste con un remate bien controlado hizo el 0-1 en el 45+1. Duro golpe para los coloniales.
Tercera derrota al hilo y eliminado
Para el segundo tiempo, la misión del Antigua era ganar el partido y revertir el 0-1 encajado al cierre de la primera parte. El primer intento para empatar el duelo lo tuvo José Gálvez con un tiro fuerte de larga distancia que se fue por arriba de la portería visitante al 54.
Al 59, Marathón tuvo un tiro de esquina, el cual ejecutó Brian Farioli, y tras una leve desviación del balón, el esférico lo invocó a portería Yairo Moreno para el 0-2, un marcador que mataba toda la esperanza antigüeña de rescatar una buena presentación internacional.
Tras el gol de Moreno, en la ofensiva siguiente, increíblemente Farioli se perdía el tercero con un tiro que se fue por arriba de la portería de Morán, cuando estaba a escasos metros de línea de gol.
Damin Ramírez al 74 firmó el 0-3 y con ello la goleada en el estadio Pensativo, en una noche para el olvido.
Antigua sumó su tercera derrota en la Copa Centroamericana 2026 y con un partido pendiente de juego queda sin posibilidad matemática de buscar la clasificación a cuartos de final. Además, el "Panza Verde" queda sin chance de llegar a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.
El equipo de Mauricio Tapia cierra su participación el miércoles 26 de agosto cuando visite al Club Sport Herediano de Costa Rica a las 18:30 horas.