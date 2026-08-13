 Analizan perfiles para reemplazar a Luis Pacheco en el MEM
Nacionales

Analizan perfiles para reemplazar a Luis Pacheco en el MEM

Por resolución judicial, Luis Pacheco no podrá continuar en un cargo publico.

Compartir:
Luis Pacheco, exintegrante de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, recupera su libertad el 5 de agosto de 2026 tras permanecer 15 meses detenido., Omar Solís/Emisoras Unidas
Luis Pacheco, exintegrante de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, recupera su libertad el 5 de agosto de 2026 tras permanecer 15 meses detenido. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) junto con el presidente Bernardo Arévalo analizan los perfiles para nombrar al nuevo viceministro de Desarrollo Sostenible, cargo para el que fue nombrado Luis Pacheco desde agosto de 2024, pero que por resolución judicial no puede ocupar. 

Los exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, señalados por el Ministerio Público (MP) dentro de un caso en el que se investigan las manifestaciones ciudadanas de 2023, recuperaron su libertad el pasado 5 de agosto, tras permanecer en prisión preventiva durante 15 meses; sin embargo por resolución de juez, no podrán optar a ningún cargo gubernamental, por lo que el Ejecutivo deberá nombrar un nuevo funcionario en el cargo.

Pacheco, exvicepresidente de los 48 Cantones, expresó su agradecimiento al pueblo de Totonicapán por el apoyo y respaldo que les brindaron. "A los vecinos que se tomaron el tiempo en 2025 de venir a visitarnos, traernos víveres. Créannos que no ha sido fácil, son 15 meses. A la junta directiva 2026, que ha retomado esa consigna, es un sacrificio de servir con honor al pueblo, ha estado al pendiente de nosotros", dijo.

Medidas sustitutivas 

El juez penal Mynor Moto revocó la prisión preventiva que pesaba en contra de ambos exdirectivos de la organización indígena '48 Cantones de Totonicapán', dictó el arresto domiciliario y les impuso una fianza de 160 mil quetzales a cada uno, la cual, según su abogado, fue cubierta con diferentes apoyos.

Durante la audiencia, el juez también acató una orden de la Sala Cuarta de Apelaciones para sumar el delito de asociación ilícita a los cargos ya existentes de terrorismo y obstrucción a la acción penal contra los acusados, y dio plazo hasta el 3 de septiembre próximo para presentar pruebas de descargo.

Además del pago de la fianza, la resolución judicial prohíbe a Pacheco y Chaclán salir del país, les exige firmar el libro de control una vez al mes y los inhabilita para ejercer cargos públicos.

CC frena temporalmente el cierre del vertedero de ruta al Pacífico

La Corte de Constitucionalidad ordenó al presidente Arévalo y otras autoridades abstenerse de ejecutar el cierre del vertedero del km 22 mientras no se tenga una sentencia definitiva.

Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

CC frena temporalmente el cierre del vertedero de ruta al Pacíficot
Nacionales

CC frena temporalmente el cierre del vertedero de ruta al Pacífico

04:36 PM, Ago 13
Congreso juramenta a Comisión de Postulación para elección de Contralor Generalt
Nacionales

Congreso juramenta a Comisión de Postulación para elección de Contralor General

03:18 PM, Ago 13
Casos de sarampión superan los 32 mil en Guatemala; hay 32 fallecidost
Nacionales

Casos de sarampión superan los 32 mil en Guatemala; hay 32 fallecidos

04:03 PM, Ago 13
Joaquín Orellana rendirá homenaje a Miguel Ángel Asturias con La tumba del Gran Lenguat
Farándula

Joaquín Orellana rendirá homenaje a Miguel Ángel Asturias con "La tumba del Gran Lengua"

05:29 PM, Ago 13
Cancelan Vuelta a Colombia 2026, donde Guatemala destacabat
Deportes

Cancelan Vuelta a Colombia 2026, donde Guatemala destacaba

04:18 PM, Ago 13

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbolArgentina#ViralesMundial2026FIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar