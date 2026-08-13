Analizan perfiles para reemplazar a Luis Pacheco en el MEM

Autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) junto con el presidente Bernardo Arévalo analizan los perfiles para nombrar al nuevo viceministro de Desarrollo Sostenible, cargo para el que fue nombrado Luis Pacheco desde agosto de 2024, pero que por resolución judicial no puede ocupar.
Los exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, señalados por el Ministerio Público (MP) dentro de un caso en el que se investigan las manifestaciones ciudadanas de 2023, recuperaron su libertad el pasado 5 de agosto, tras permanecer en prisión preventiva durante 15 meses; sin embargo por resolución de juez, no podrán optar a ningún cargo gubernamental, por lo que el Ejecutivo deberá nombrar un nuevo funcionario en el cargo.
Pacheco, exvicepresidente de los 48 Cantones, expresó su agradecimiento al pueblo de Totonicapán por el apoyo y respaldo que les brindaron. "A los vecinos que se tomaron el tiempo en 2025 de venir a visitarnos, traernos víveres. Créannos que no ha sido fácil, son 15 meses. A la junta directiva 2026, que ha retomado esa consigna, es un sacrificio de servir con honor al pueblo, ha estado al pendiente de nosotros", dijo.
Medidas sustitutivas
El juez penal Mynor Moto revocó la prisión preventiva que pesaba en contra de ambos exdirectivos de la organización indígena '48 Cantones de Totonicapán', dictó el arresto domiciliario y les impuso una fianza de 160 mil quetzales a cada uno, la cual, según su abogado, fue cubierta con diferentes apoyos.
Durante la audiencia, el juez también acató una orden de la Sala Cuarta de Apelaciones para sumar el delito de asociación ilícita a los cargos ya existentes de terrorismo y obstrucción a la acción penal contra los acusados, y dio plazo hasta el 3 de septiembre próximo para presentar pruebas de descargo.
Además del pago de la fianza, la resolución judicial prohíbe a Pacheco y Chaclán salir del país, les exige firmar el libro de control una vez al mes y los inhabilita para ejercer cargos públicos.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*