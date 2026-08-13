Guía de la Feria de Jocotenango: Horarios y Transporte

La tradicional Feria de Jocotenango vuelve a la ciudad de Guatemala del 8 al 16 de agosto de 2026, ofreciendo una amplia variedad de opciones gastronómicas, juegos mecánicos y actividades pensadas para toda la familia.
El evento se realiza en la avenida Simeón Cañas, el Hipódromo del Norte y la 7.ª avenida de la zona 2, en el marco de los 250 años del traslado de la ciudad al Valle de la Ermita.
La feria abre sus puertas de 10:00 a 22:00 horas durante sus nueve días y la entrada es gratuita. Sin embargo, los juegos mecánicos y la comida tienen costos independientes.
En esta edición habrá 219 puestos de comida y 87 atracciones, según la Municipalidad de Guatemala. El público puede disfrutar desde platillos típicos hasta antojitos tradicionales.
Entre los juegos mecánicos destacan la rueda Chicago y los carritos chocones. Además, la feria incluye una exposición especial llamada Punto de encuentro de los caminos, dedicada al aniversario número 250 de la ciudad.
Opciones de Parqueo Gratuito para los Visitantes
Consciente de la afluencia de público, la Municipalidad de Guatemala ha implementado un plan integral de parqueos gratuitos para quienes decidan llegar en vehículo. Es importante destacar que estos espacios estarán sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda llegar con anticipación.
Los puntos de estacionamiento habilitados son:
- Avenida Simeón Cañas: Se habilitarán 300 espacios de estacionamiento gratuito, disponibles todos los días de la feria, de 10:00 a 22:00 horas, justo en el corazón del evento.
- Universidad Mariano Gálvez: Los parqueos 1, 9, 10 y 12 de su campus central en zona 2 funcionarán de 10:00 a 20:00 horas los días domingo 9, sábado 15 y domingo 16 de agosto.
- Parqueo de la Municipalidad de Guatemala: Ubicado en Plaza Italia, frente al Palacio Municipal, estará disponible de 10:00 a 20:00 horas los días sábado 8, domingo 9, sábado 15 y domingo 16.
- Parqueos del IGSS en zona 1: También habilitados de 10:00 a 20:00 horas los días sábado 8, domingo 9, sábado 15 y domingo 16.
La Municipalidad enfatiza la importancia de utilizar únicamente los espacios autorizados y sellar el ticket de parqueo para acceder al beneficio de gratuidad. Se advierte a los conductores que estacionarse en áreas no permitidas podría resultar en multas o el remolque del vehículo por parte de la PMT.
Alternativas de Transporte Público y Gratuito
Para quienes prefieren evitar el uso del vehículo particular o desean una opción más cómoda, la comuna ha dispuesto diversas alternativas de transporte público, incluyendo servicios gratuitos.
Trolley Bus Gratuito
Un servicio de Trolley Bus gratuito estará disponible para facilitar el acceso a la feria desde puntos estratégicos. Se han establecido dos rutas principales:
- Ruta 1: Conectará los parqueos de la Universidad Mariano Gálvez con la entrada de la feria, operando los días domingo 9, sábado 15 y domingo 16 de agosto.
- Ruta 2: Unirá los parqueos de la Municipalidad de Guatemala y el IGSS con el Parque San Sebastián, funcionando los días sábado 8, domingo 9, sábado 15 y domingo 16.
Ambas rutas ofrecerán servicio en un horario de 10:00 a 20:00 horas y no tendrán costo alguno para los usuarios, representando una excelente opción para llegar al evento sin preocupaciones de estacionamiento.
Servicio de Transmetro
El Transmetro también se presenta como una opción viable para los visitantes. La Línea 2 del Transmetro tendrá un recorrido especial entre la estación San Sebastián y la entrada de la Feria de Jocotenango, facilitando el acceso desde diferentes puntos de la ciudad.
Los horarios de operación de la Línea 2 son:
- Lunes a viernes: de 5:00 a 20:00 horas.
- Sábados: de 5:00 a 19:00 horas.
- Domingos: de 6:30 a 19:00 horas.
La Municipalidad informa que estos horarios y recorridos podrían estar sujetos a cambios o desvíos viales durante los días de la actividad, por lo que se recomienda estar atento a las comunicaciones oficiales.