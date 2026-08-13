 Sindicato del magisterio llega al Congreso; tránsito afectado
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Sindicato del magisterio llega al Congreso; tránsito afectado

La PMT compartió las rutas alternas para quienes transitan por el sector.

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Integrantes del STEG se movilizaron a los alrededores del Congreso de la República., Omar Solís/Emisoras Unidas
Integrantes del STEG se movilizaron a los alrededores del Congreso de la República. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, realizó este jueves 13 de agosto una movilización en la capital, la cual salió desde la plaza de la Constitución, en la zona 1, con rumbo al Congreso de la República.

Los maestros se presentaron en el referido punto, en respuesta a una convocatoria que se hizo para una reunión nacional en la que se abordarían temas relacionados con mejoras de las condiciones laborales y del sistema educativo, así como otros de la coyuntura nacional.

Los sindicalistas se movilizaron desde la plaza hacia la sede del Legislativo con el objetivo de presentar aproximadamente 250 mil firmas de padres de familia para respaldar las peticiones que se hacen a las autoridades.

Impacto en el tránsito

Debido a la masiva presencia de personas en el sector, el perímetro del Congreso registra complicaciones para la circulación vehicular.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que se pueden tomar en consideración como vías alternas las áreas más cercanas a la avenida Elena, calle Martí y Centro Cívico.

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