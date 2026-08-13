 Roger Federer perdió su fortuna en un solo día
Farándula

La fortuna que perdió Roger Federer en un día y lo dejó fuera de la lista exclusiva de los deportistas millonarios

El famoso extenista suizo sufrió un fuerte golpe financiero que redujo su patrimonio notablemente.

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Roger Federer / FOTO: Roger Federer
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Roger Federer perdió alrededor de 52 millones de dólares en un solo día después de que las acciones de On Holding, empresa suiza de ropa y calzado deportivo en la que mantiene una participación, se desplomaran en la Bolsa de Nueva York.  La caída provocó que el patrimonio del legendario extenista descendiera hasta aproximadamente 952,4 millones de dólares, según estimaciones de Forbes.

El golpe financiero ocurrió después de que On Holding presentara sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026.  Aunque la compañía reportó un crecimiento de sus ventas, las cifras quedaron por debajo de las expectativas de los analistas de Wall Street.

La empresa registró ventas netas por 850,4 millones de francos suizos, unos 1.040 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 13% respecto al mismo periodo del año anterior.  Sin embargo, el mercado esperaba ingresos cercanos a los 878,4 millones de francos suizos. La diferencia provocó una reacción negativa entre los inversionistas y las acciones de On Holding llegaron a caer cerca de 19% en una sola jornada.

Roger Federer posee aproximadamente 2,5% de On Holding, participación que se convirtió en uno de los principales motores de su patrimonio.  El extenista se incorporó a la compañía en 2019 como inversionista y colaboró en el desarrollo de productos, entre ellos la línea de calzado conocida como "The Roger".

Más de la situación de Roger Federer

Su fortuna también está relacionada con una carrera deportiva extraordinaria. Durante sus 24 años en el circuito profesional, Roger Federer consiguió 20 títulos de Grand Slam y acumuló cerca de 131 millones de dólares en premios.  Sin embargo, gran parte de sus ingresos llegó fuera de las pistas mediante contratos publicitarios y negocios.

Entre sus acuerdos comerciales más destacados se encuentra un contrato de 10 años con Uniqlo valorado en 300 millones de dólares, además de sus vínculos con marcas como Rolex, Mercedes-Benz y Lindt.

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Su trayectoria en las telenovelas quedó marcada por un episodio que cambió su vida y que, años después, todavía es recordado por el público.

Federer había ingresado al exclusivo grupo de deportistas multimillonarios en 2025, cuando Forbes estimó su patrimonio en unos 1.100 millones de dólares.  Ahora, tras la caída bursátil, abandonó temporalmente ese selecto listado, integrado también por figuras como Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods, Magic Johnson, Ion Tiriac y Junior Bridgeman.

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