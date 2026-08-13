 Batallas de Farmear Aura: Competencia Viral
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Batallas de “farmear aura”: la nueva tendencia que se convierte en una competencia viral

Las redes han convertido una curiosa expresión viral en una competencia presencial donde el carisma, la creatividad y la seguridad son las principales armas para ganar.

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Farmear aura, Tik Tok
Farmear aura / FOTO: Tik Tok
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Las redes sociales volvieron popular una expresión que ahora salió de las pantallas para llegar a parques y plazas: "Farmear aura".  Lo que comenzó como una forma de describir a alguien con mucho carisma, seguridad o estilo se transformó en una curiosa competencia en la que niños, adolescentes y adultos se enfrentan para demostrar quién logra conquistar al público.

El término "farmear aura" combina dos conceptos. "Farmear" proviene del inglés farm y de la cultura de los videojuegos, donde significa acumular recursos, puntos o recompensas.  Mientras tanto, "aura" se utiliza en internet para hablar del magnetismo, la presencia o la capacidad de una persona para llamar la atención. Juntos, ambos términos hacen referencia a "cultivar" o acumular reconocimiento y admiración.

Las llamadas batallas de aura tienen un formato sencillo, pero impredecible. Los participantes ingresan a una especie de círculo o escenario y realizan una actuación con el objetivo de impresionar a los asistentes o al jurado. Algunos concursantes bailan, otros hacen poses, movimientos inesperados, gestos exagerados o improvisaciones. La creatividad, la confianza y la capacidad de generar una reacción en el público son algunos de los elementos que pueden marcar la diferencia.

En varias competencias, los aplausos, gritos y reacciones de los espectadores funcionan como un indicador para determinar quién avanza. De esta manera, el reconocimiento social se convierte en una especie de puntuación.

Más de farmear aura

Durante 2026, los campeonatos de "farmear aura" comenzaron a multiplicarse en distintas ciudades de Brasil.  Uno de los eventos realizados en Suzano reunió a más de 200 participantes y los videos relacionados con la competencia acumularon millones de reproducciones en redes sociales.

El fenómeno refleja cómo las tendencias digitales pueden abandonar rápidamente el mundo virtual y convertirse en experiencias presenciales.

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Para muchos jóvenes, estas batallas no representan una competencia tradicional, sino una oportunidad para divertirse, improvisar y demostrar personalidad frente a otras personas. Además, especialistas citados por medios brasileños consideran que este tipo de encuentros también puede favorecer la socialización al trasladar una dinámica nacida en internet hacia espacios físicos.

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