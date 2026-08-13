Guatemala asiste a connacionales tras terremoto en Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dio a conocer que, tras el terremoto ocurrido la presente semana en Colombia, se encuentra brindando asistencia consular a nueve connacionales que se encuentran en esa nación.
Según la oficina, la Embajada de Guatemala brinda acompañamiento a los connacionales que viajaron a aquel país por motivos de turismo y otras actividades y necesitan regresar al territorio guatemalteco.
"La Cancillería está proporcionándoles la orientación y el apoyo consular necesarios para facilitar su retorno. Adicionalmente, se está gestionando asistencia humanitaria en un caso", aseguró la entidad.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, expresó el pasado lunes su preocupación por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró en Colombia y ofreció su apoyo al país suramericano.
"Estamos siguiendo con mucha preocupación y pesar la situación que ha generado el sismo en la república de Colombia", afirmó el mandatario en el marco de su habitual rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura.
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La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de desaparecidos se redujo de 496 a 377, informó este jueves el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.
Según el último informe nacional, el Instituto de Medicinal Legal (IML) ha recibido 250 cuerpos, de los cuales 227 ya fueron reconocidos y 189 entregados a sus familias.
El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 3.824 heridos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas.
Tamayo detalló que hay 172 edificios colapsados, 2.198 centros educativos afectados y 216 centros de salud dañados.
La UNGRD instaló una mesa geomática en alianza con la NASA y The International Charter (Carta Internacional del Espacio y Grandes Desastres) para monitorear las zonas afectadas por el terremoto con tecnología satelital.
Como parte de los primeros resultados de estas alianzas, se procesaron 166 imágenes satelitales de alta definición que permiten evaluar los daños en las ciudades más afectadas, como Cali, Pereira y Manizales.
Además, Tamayo informó que hicieron sobrevuelos en trece departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, epicentro del terremoto.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7