Descubre qué es un orgasmo cerebral y cómo vivirlo

El orgasmo cerebral, conocido popularmente como ASMR, es un fenómeno sensorial que ha ganado millones de seguidores en plataformas como TikTok, YouTube, Instagram y Spotify. Aunque su nombre puede generar confusión, esta experiencia no está relacionada directamente con un orgasmo sexual.
ASMR significa Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma y describe una sensación agradable que algunas personas experimentan ante determinados estímulos, principalmente auditivos y visuales. Entre las respuestas más comunes se encuentra un hormigueo que comienza en el cuero cabelludo y puede extenderse hacia la nuca, el cuello, los hombros y otras zonas del cuerpo.
Las personas que experimentan ASMR suelen describir una combinación de cosquilleo, euforia leve, calma y relajación profunda. En algunos casos, la sensación puede ayudar a disminuir el estrés y favorecer un estado de tranquilidad antes de dormir. El término "orgasmo cerebral" surgió precisamente para describir la intensidad y el carácter placentero de la experiencia, pero no debe confundirse con una respuesta sexual. El ASMR está más relacionado con una sensación de bienestar y relajación.
De acuerdo con información citada por Cosmopolitan, la psiquiatra Andrea Abadi señala que este fenómeno estaría relacionado con la activación de circuitos de recompensa del cerebro y con la liberación de neurotransmisores como dopamina, oxitocina y endorfinas.
Más del orgamos cerebral
Una de las formas más sencillas de probar el ASMR es mediante videos o audios diseñados para provocar esta respuesta. No todas las personas reaccionan de la misma manera, por lo que es cuestión de identificar qué estímulos resultan más agradables.
Entre los desencadenantes más populares están los susurros o voces suaves, sonidos repetitivos y rítmicos, así como acciones relacionadas con la atención personal, por ejemplo, simular que alguien aplica maquillaje o corta el cabello.
También pueden producir esta sensación sonidos cotidianos como rascar suavemente una superficie, cepillar el cabello o pasar las páginas de un libro. Por ello, si quieres descubrir qué es el ASMR y cómo experimentar un orgasmo cerebral, puedes comenzar con sonidos suaves en un ambiente tranquilo y observar cómo responde tu cuerpo.