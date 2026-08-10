 Mhoni Vidente advierte sobre el volcán de Fuego
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Mhoni Vidente lanza potente advertencia sobre el Volcán de Fuego en Guatemala

Mhoni Vidente volvió a generar preocupación con sus declaraciones sobre el Volcán de Fuego en Guatemala.

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Monhi Vidente / FOTO: Monhi Vidente
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Las declaraciones de Mhoni Vidente sobre el Volcán de Fuego volvieron a llamar la atención. Lo anterior, luego de que la famosa astróloga relacionara la actividad volcánica de Guatemala con movimientos sísmicos recientes y con otros volcanes de la región.

Mhoni Vidente aseguró que Guatemala debe mantenerse atenta ante la actividad del Volcán de Fuego y afirmó que existe una conexión entre este coloso, el Popocatépetl de México y un volcán de Ecuador.  Según su interpretación y cómo detalló, los tres forman parte de una misma dinámica energética.

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La actividad del Volcán de Fuego mantiene la atención sobre sus posibles efectos y los escenarios que podrían presentarse. MhoniVidente 🔮#predicciones

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"Se levanta prácticamente este volcán de Fuego", afirmó la vidente al referirse a Guatemala.  También sostuvo que los movimientos sísmicos registrados recientemente en Chiapas y Guatemala habrían contribuido, desde su perspectiva, a detonar la actividad del volcán.

En sus declaraciones, Mhoni Vidente hizo referencia a sismos de magnitudes 7.4 y 6.9 y señaló que estos movimientos habrían provocado cambios en las "energías" del Volcán de Fuego.  A partir de ello, lanzó un llamado a la población guatemalteca para mantenerse precavida ante el tema.

Más del Mhoni Vidente y el Volcán de Fuego

"Se le recomienda toda, toda la precaución del mundo en Guatemala, a toda la gente", expresó. Aunque sus declaraciones generaron preocupación entre sus seguidores, Mhoni Vidente también aseguró que, de acuerdo con lo que ella visualiza, no se trataría de una erupción de grandes dimensiones.

"Yo no veo que vaya a ser una erupción tan fuerte", afirmó, aunque insistió en que el Volcán de Fuego estaría conectado con la actividad del Popocatépetl y otros volcanes. La astróloga incluso habló de un escenario histórico en el que grandes erupciones volcánicas habrían provocado cambios extremos en el planeta, al cubrir el cielo de ceniza, afectar la vegetación y dificultar la producción de alimentos.

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Estas declaraciones forman parte de las predicciones de Mhoni Vidente y no constituyen un pronóstico científico. La actividad de los volcanes se determina mediante monitoreo especializado de instituciones y expertos. El Volcán de Fuego es uno de los volcanes más activos de Guatemala, por lo que cualquier cambio en su comportamiento es seguido de cerca por las autoridades y organismos especializados.

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