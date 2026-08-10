Accidente de bus en Suchitepéquez deja varios heridos

Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes, 10 de agosto, en un sector del municipio de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, donde un autobús que se dirigía hacia Quetzaltenango volcó sobre la carretera.
De manera preliminar, se dio a conocer que varias personas resultaron lesionadas como consecuencia del percance. Las unidades de diferentes compañías de bomberos fueron desplazadas al lugar para brindar atención prehospitalaria, estabilizar a los afectados y coordinar su traslado hacia diferentes centros asistenciales.
Los cuerpos de socorro trabajan en el lugar, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias para establecer las causas del accidente.
Asimismo, se mantiene un cierre de la ruta debido a este incidente. La unidad se encuentra obstaculizando parte de la carretera, mientras que en el perímetro laboran las diferentes entidades involucradas en la atención de la emergencia.
Cámaras captaron reciente accidente de bus en la ruta Interamericana
Un video de 28 segundos reveló cómo ocurrió el aparatoso accidente de un bus extraurbano registrado el lunes 3 de agosto en el kilómetro 104 de la ruta Interamericana, a la altura del cantón Agua Escondida, en jurisdicción de Chichicastenango, Quiché.
Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran que la unidad de transporte se desplazaba aparentemente a excesiva velocidad. Al llegar a una curva, el conductor perdió el control del volante, provocando que el bus derrapara durante varios metros antes de impactar contra el arriate central y terminar volcado sobre la carretera.
El percance dejó escenas de angustia entre los pasajeros, quienes quedaron atrapados o dispersos alrededor de la unidad mientras otros conductores y pobladores se acercaban para auxiliarlos.
Los Bomberos Voluntarios informaron que al menos 17 personas resultaron heridas como consecuencia del accidente.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7