Arrestan a sospechoso por muerte de mujer en zona 7

Las fuerzas de seguridad capturaron a un hombre señalado de ser el presunto responsable de quitarle la vida a una mujer. El hecho de violencia se registró en el interior de un negocio de venta de bebidas alcohólicas ubicado en la colonia Granizo III, La Isla, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
El sospechoso, de 71 años, fue interceptado por agentes de la comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) por estar señalado de supuestamente haberle disparado a la víctima, una mujer de 50 años.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría ingresado al establecimiento para ingerir bebidas alcohólicas en compañía de la víctima. Posteriormente, ambos habrían sostenido una discusión que habría terminado con el deceso de la mujer.
Durante el procedimiento, los agentes le incautaron una pistola que, según las autoridades, portaba de manera ilegal.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal y continuar con las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho.
* Le puede interesar:
Posible discusión entre esposos finaliza con ataque
Una persona falleció y otra resultó herida en el marco de un incidente de violencia ocurrido durante la madrugada del pasado 3 de agosto en una vivienda ubicada en la colonia San Jorge, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Los bomberos localizaron dentro del inmueble a dos personas que presentaban múltiples heridas provocadas por arma blanca. Al evaluarlas, confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales. La víctima mortal es un hombre que no pudo ser identificado.
Mientras tanto, los socorristas le brindaron primeros auxilios a una mujer y posteriormente la trasladaron al Hospital General San Juan de Dios.
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que la sobreviviente fue trasladada a un centro asistencial donde quedó bajo custodia policial por ser la presunta responsable de quitarle la vida a su esposo.
De acuerdo con información preliminar, las personas involucradas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando, por causas que son investigadas, se habría originado una discusión que derivó en el uso de armas blancas.
Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.