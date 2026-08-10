Final de 'La Última Casa': ¿Quién era realmente la criatura?

Advertencia: esta nota contiene spoilers de ‘La última casa’. Una casa que debería representar protección termina convertida en una prisión. Esa es la inquietante premisa de ‘La última casa’ (‘The Last House’), la nueva película de ciencia ficción y suspenso de Netflix que llegó a la plataforma el 7 de agosto de 2026 y rápidamente ha despertado conversación por su extraño desenlace.
La producción está dirigida por Louis Leterrier, cineasta detrás de títulos como ‘Now You See Me’ y de episodios de ‘Lupin’, mientras que el guion fue escrito por Matthew Robinson. Greta Lee y Wagner Moura encabezan el reparto de una historia que combina ciencia ficción, terror, supervivencia y drama familiar.
Netflix presenta oficialmente la cinta como la historia de una familia que, de manera inexplicable, queda completamente sellada dentro de su hogar. Sin posibilidad de escapar y con los recursos disminuyendo, sus integrantes deben aprender a sobrevivir mientras intentan descubrir qué fuerza los mantiene encerrados.
Pero las respuestas que aparecen en la parte final cambian la perspectiva de lo ocurrido: aquello que los personajes interpretaron durante años como una amenaza podría ser parte de una reacción mucho más grande de la naturaleza.
¿De qué trata ‘La última casa’?
La historia comienza cuando Jason, interpretado por Wagner Moura, y Ann, encarnada por Greta Lee, descubren que algo inexplicable ocurre alrededor de su vivienda.
Una extraña lluvia cae en el exterior y, de un momento a otro, la familia descubre que no puede abrir puertas ni ventanas. Tampoco existe una explicación clara sobre qué está sucediendo afuera.
Los días comienzan a acumularse. Primero pasan jornadas, después semanas y finalmente años. Netflix adelantó desde el lanzamiento del tráiler que ese salto temporal sería fundamental en la historia: los niños Ruth y Graham crecen dentro de la vivienda y son interpretados en sus versiones mayores por Emma Ho y Gabriel Barbosa.
Mientras la comida disminuye y los objetos de la casa se deterioran, los Delgado encuentran distintas maneras de sobrevivir y mantener cierta normalidad.
El hogar también cambia con ellos. El director de producción Kevin Jenkins construyó un escenario pensado para deteriorarse conforme avanzaran los años, haciendo que electrodomésticos, muebles e incluso los objetos de los niños reflejaran físicamente el paso del tiempo.
¿Qué ocurre al final?
Después de permanecer encerrados durante años, los integrantes de la familia finalmente tienen que enfrentarse directamente con las extrañas criaturas que se encuentran en el exterior.
Hasta entonces, Jason las percibe principalmente como una amenaza y está dispuesto a luchar para proteger a su esposa y sus hijos.
Sin embargo, Ruth comienza a interpretar la situación desde otra perspectiva. La joven plantea la posibilidad de que esos seres no estén actuando únicamente por agresividad y que exista otra manera de relacionarse con ellos.
Esa idea termina siendo decisiva.
Durante el enfrentamiento final, Jason tiene la posibilidad de matar a una de las criaturas, pero cambia de decisión. En lugar de utilizar el cuchillo para acabar con ella, decide liberarla.
El gesto rompe con la dinámica de violencia que había marcado buena parte de su relación con lo desconocido.
Cuando finalmente la familia consigue abandonar la vivienda, aparecen más criaturas. Todo hace pensar que el peligro todavía no ha terminado, pero ocurre algo inesperado: el ser al que Jason decidió perdonar interviene y evita que los demás ataquen a los Delgado. La familia puede continuar su camino.
¿Qué eran realmente las criaturas?
Aquí se encuentra una de las principales claves del desenlace. La película juega durante buena parte de su duración con la posibilidad de que el mundo esté enfrentando algún tipo de invasión o fenómeno sobrenatural. Sin embargo, los seres que aparecen en el exterior están vinculados a las profundidades marinas.
El giro transforma la típica historia de una humanidad amenazada por criaturas desconocidas en algo diferente: el ser humano deja de ocupar necesariamente el papel de víctima absoluta.
No serían simplemente monstruos que llegaron para conquistar la Tierra, sino formas de vida relacionadas con un planeta que los humanos han alterado.
De hecho, las críticas publicadas tras el estreno coinciden en que la película termina desplazándose hacia una explicación relacionada con criaturas provenientes de las profundidades y un escenario ambiental extremo, aunque precisamente esta parte del relato ha dividido a los espectadores por las preguntas que deja sin resolver.
La salida de la casa tampoco significa que todo haya regresado a la normalidad. Cuando Jason, Ann y sus hijos finalmente pueden observar el mundo que los rodea, descubren la verdadera magnitud de lo ocurrido: buena parte del territorio se encuentra inundado.
La lluvia finalmente se detiene y el Sol vuelve a aparecer, pero el paisaje que conocían ya no existe de la misma manera. Ante ellos queda prácticamente un nuevo mundo.
La familia encuentra entonces una embarcación y decide continuar junta, cerrando la película con un futuro incierto.
No existe la promesa de que encontrarán inmediatamente un lugar seguro. Tampoco saben qué ocurrió con el resto de la humanidad. Pero, por primera vez después de años, tienen la posibilidad de elegir hacia dónde ir.
Una película que también recuerda al confinamiento
Existe además otra interpretación difícil de ignorar. Una familia despierta un día y descubre que no puede abandonar su hogar. Al principio piensa que serán solamente unos días. Después debe reorganizar su rutina, buscar nuevas actividades, convivir durante períodos prolongados y adaptarse psicológicamente al aislamiento.
La semejanza con el confinamiento vivido durante la pandemia ha sido señalada por críticos tras el estreno. Algunas reseñas consideran que esa metáfora funciona especialmente durante la primera parte, cuando la película se concentra en las consecuencias emocionales de permanecer encerrado junto a la familia durante un período indeterminado.
Pero ‘La última casa’ lleva esa situación al extremo: los días se convierten en años y el exterior termina transformándose completamente.