 El futbol colombiano se detiene tras el terremoto en el país
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El futbol colombiano se detiene tras el terremoto que golpeó al país

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia obligó a aplazar los partidos de la Liga, el Ascenso y el torneo femenino.

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Estadio Hernán Ramírez Villegas en la ciudad de Pereira, Colombia - RR.SS.
Estadio Hernán Ramírez Villegas en la ciudad de Pereira, Colombia / FOTO: RR.SS.
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El fútbol profesional colombiano modificó su programación como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y dejó una estela de destrucción y al menos 20 personas fallecidas en distintas ciudades. Ante la emergencia, los encuentros correspondientes a la Liga profesional, el Torneo de Ascenso y el campeonato femenino que estaban previstos para este lunes y martes fueron aplazados por un día.

La decisión fue comunicada por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que expresó su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por el fuerte movimiento sísmico. El organismo señaló que la medida busca priorizar la seguridad y el bienestar de los aficionados, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y demás personas vinculadas con el desarrollo de las competencias oficiales.

El futbol colombiano se solidariza con los afectados

De acuerdo con la nueva programación, los partidos que inicialmente estaban contemplados para este lunes 10 de agosto se disputarán el martes 11, manteniendo los horarios establecidos. De igual manera, los compromisos que estaban previstos para el martes pasarán al miércoles 12 de agosto, sin modificaciones en las horas de inicio. Con este ajuste, la Dimayor busca facilitar la atención de la emergencia y evitar riesgos adicionales para quienes participan en las jornadas deportivas.

La entidad, en representación de los 36 clubes que integran el fútbol profesional colombiano, también envió un mensaje de acompañamiento y fortaleza a los damnificados. La suspensión temporal de la actividad futbolística refleja la prioridad de atender la emergencia provocada por el terremoto, mientras las autoridades y comunidades trabajan para hacer frente a las consecuencias del desastre.

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Temblor de 7.4 en Colombia. - EFE

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