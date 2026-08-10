 Presidente Arévalo retoma agenda y actualiza su salud
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Presidente Arévalo retoma agenda y actualiza sobre su salud

Tras días de no participar en actos públicos, el mandatario formó parte este lunes de la conferencia de prensa “La Ronda”.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 10 de agosto de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 10 de agosto de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El presidente Bernardo Arévalo retomó este lunes, 10 de agosto, sus actividades presenciales luego de haber presentado un cuadro de salud que requirió que recibiera tratamiento y permaneciera algunos días en su residencia para concluir con su proceso de recuperación.

La semana pasada, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República dio a conocer que la salud del gobernante estaba "siendo monitoreada" tras haber enfrentado situaciones difíciles.

"Él está bien, está trabajando y liderando su agenda, pero no puede acompañarnos presencialmente", señaló en ese entonces la titular de la referida oficina, Kaina García, quien indicó inicialmente que no podría ampliar más detalles.

Aunque después la funcionaria reveló que el mandatario había presentado una infección intestinal, la cual ya había sido tratada y "no tuvo complicaciones".

Mientras tanto, esta mañana en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo tuvo su primera actividad presencial tras la situación que enfrentó. Formó parte de la conferencia de prensa "La Ronda" para abordar una serie de temas. Como primer punto, explicó su estado de salud y agradeció por el seguimiento que se dio al tema.

"Agradezco mucho, en primer lugar, la preocupación por mi salud que ha circulado. Tuve un padecimiento. Ustedes saben, la inmunidad en el cargo no incluye a los patógenos usuales y entonces tuve que seguir el tratamiento correspondiente (por) una afección que ya pasó y aquí estoy", expresó.

"Y, para quienes tienen duda, durante ese tiempo, aunque estuve en mi casa siguiendo las indicaciones médicas, estábamos atendiendo a los asuntos más serios del gabinete", continuó.

Señala supuesta desinformación

El funcionario hizo mención de "algunos mercenarios" que difundieron supuesta información del tema de su salud e intentaron "inventar muchísimas cosas", incluso que había sufrido un infarto, entre otros padecimientos.

"Pero aquí estoy, recuperado y retomando, a partir de hoy, la agenda y con toda la disposición para seguir trabajando. (...)", puntualizó Arévalo.

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