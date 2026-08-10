Derrumbe en Villa Nueva bloquea carril en Cuesta del Zope

Las autoridades de tránsito reportaron complicaciones en la circulación vehicular de este lunes, 10 de agosto, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala, debido a una serie de incidentes, incluido un derrumbe. En ese contexto, pidieron precaución a los usuarios.
Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la referida localidad, informó que se desprendió material y cayó sobre la cinta asfáltica en el tramo rumbo a Milpas Altas, en el área conocida como "cuesta del Zope", Bárcena, por lo que se da el seguimiento correspondiente.
"El derrumbe obstaculiza un carril, por lo que se hace la coordinación con el equipo municipal para poder retirar los escombros y liberar lo antes posible la vía", explicó el funcionario.
Otros incidentes
Entre otros hechos que impactaron en la movilidad vehicular de Villa Nueva en las últimas horas, Quevedo señaló que durante la madrugada de este lunes ocurrió una colisión en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. En el hecho estuvo involucrado un automovilista que empotró su carro contra unos postes.
"Afortunadamente solo se reportaron daños materiales. En tanto, debido a los daños en la propiedad privada se tuvo que intervenir por medio de la Policía Nacional Civil", dijo.
Por aparte, señaló que en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico se mantiene un operativo conjunto de la PMT y la Dirección General de Transportes para verificar el cumplimiento de la ley y reglamento de tránsito y sancionar a quienes incumplan.
El personal verifica que los motoristas no circulen contra la vía o sobre las banquetas, también que los pilotos de buses respeten las paradas definidas y que el trasporte pesado cumpla con los horarios habilitados para circular.
En el resto de sectores de Villa Nueva donde generalmente se mantiene alta afluencia vehicular, la circulación se mantiene sin mayores problemas, aunque por ciertos momentos es lenta ante la acumulación que surge durante las mañanas.