 Jeff Bezos negocia comprar casi un tercio del Liverpool
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Jeff Bezos, a un paso de convertirse en accionista de peso del Liverpool

El Liverpool podría cambiar su estructura accionaria con la llegada de un consorcio integrado por Jeff Bezos, Amit Bhatia y Eduardo Saverin, que busca adquirir más del 30 % del club.

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Jeff Bezos, fundador de Amazon - EFE
Jeff Bezos, fundador de Amazon / FOTO: Agencia EFE
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Jeff Bezos estaría cerca de convertirse en uno de los nuevos accionistas de peso del Liverpool. El fundador de Amazon formaría parte de un consorcio empresarial que negocia la adquisición de una participación cercana a un tercio del histórico club inglés, según informó este lunes Sky Sports. La operación, que todavía no tendría fecha definitiva de cierre ni un monto confirmado, supondría un importante movimiento dentro de la estructura accionaria de los Reds.

El grupo estaría encabezado por el empresario británico-indio Amit Bhatia, director general de AyBe Capital Advisers y antiguo propietario del Queens Park Rangers. A la sociedad también se sumaría el brasileño Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de Facebook. De concretarse el acuerdo, el consorcio reuniría a tres figuras con enormes fortunas y pasaría a controlar una participación superior al 30 por ciento de la propiedad del Liverpool.

El acuerdo con el Liverpool podría cerrarse en los próximos días

La posible llegada de estos nuevos inversionistas se produciría tres años después de que Fenway Sports Group (FSG), propietario del Liverpool, vendiera una participación minoritaria a Dynasty Equity, firma estadounidense de inversión privada. El acuerdo, anunciado en septiembre de 2023, fue valorado entonces entre 80 y 160 millones de libras, y representó una inyección económica importante para la institución.

De acuerdo con el Liverpool, los recursos obtenidos en aquella operación fueron destinados, entre otros objetivos, a reducir la deuda bancaria acumulada durante la pandemia, financiar la ampliación de la tribuna de Anfield, desarrollar el nuevo centro de entrenamiento y adquirir los terrenos de la antigua ciudad deportiva de Melwood. Ahora, la eventual entrada de Bezos y sus socios podría marcar un nuevo capítulo financiero para el club, aunque todavía falta que la operación sea confirmada oficialmente y se conozcan sus términos definitivos.

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Jeff Bezos y Lauren Sánchez - Instagram

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