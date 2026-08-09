Flick confirma la salida de Ronald Araújo rumbo al Liverpool

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó este sábado la salida del defensor uruguayo Ronald Araújo, quien jugará la próxima temporada cedido en el Liverpool. El técnico alemán calificó la marcha del zaguero como "una pena" y reconoció que no pudo incorporarlo al proyecto deportivo de la manera que hubiera querido. "Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo", explicó Flick.
El entrenador azulgrana también reveló que vio a Araújo "muy feliz" durante la despedida que ambos tuvieron la mañana de este sábado. Flick destacó las condiciones del Liverpool y le deseó éxito al central uruguayo en esta nueva etapa. "Es un gran club" y le deseo "lo mejor" al zaguero porque "se lo merece", manifestó. Las declaraciones se produjeron después de la participación del Barcelona en un triangular amistoso disputado en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, donde el conjunto catalán derrotó 0-1 al Nottingham Forest y posteriormente cayó 1-0 frente al Udinese.
Araujo jugará en el Liverpool
Ante la marcha de Araújo, Flick evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que el Barcelona incorpore a otro defensor central. El alemán aseguró que existe tranquilidad dentro del plantel pese a los movimientos que rodean al equipo durante el mercado de fichajes. "Hay mucho ruido alrededor con muchos jugadores. Sabemos lo que queremos y siempre hablamos de mejorar el equipo, pero tenemos calma porque hay mucha calidad en la plantilla", señaló. Sobre Ferran Torres, a quien se relaciona con una posible llegada al PSG, el técnico también mantuvo la cautela: "Me centro en el equipo. Respeto las decisiones de los jugadores. No sé nada en este momento, no tengo información".
Flick también se refirió a las situaciones de Roony Bardghji y Marc Casadó, quienes no fueron convocados para facilitar la búsqueda de un nuevo destino. "No es fácil", admitió el entrenador, aunque sostuvo que "hay que tomar decisiones" y explicó que habló personalmente con ambos para transmitirles la postura del club. Por otra parte, tras el debut de Raphinha en la pretemporada, Flick resaltó la importancia del brasileño y lo definió como "el jugador más importante" de su equipo por "el dinamismo y la intensidad que aporta al juego", además de recordar que es uno de los capitanes. "Lo necesito al cien por cien comprometido con los objetivos del equipo", concluyó.