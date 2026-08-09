Capturan a presuntos sicarios que viajaban en carro robado

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo, 9 de agosto de 2026, que logró capturar a dos presuntos sicarios en el área de Bárcena, municipio de Villa Nueva, cuando viajaban en un carro con reporte de robo. La entidad de seguridad informó que a los detenidos se les localizó un arma de fuego que también tiene reporte de haber sido robada.
Al hacer una inspección dentro del vehículo, las autoridades constataron que los detenidos portaban varios chalecos y prendas de vestir que simulaban se de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y del Ministerio Público (MP).
La PNC informó que los dos detenidos por ser presuntos sicarios tienen vínculos con "la terrorista Mara Salvatrucha" y ambos fueron identificados como Josué Gómez Muñoz, de 25 años, alias "Java o Coche Loco" y Jeremy Culajay Cahuec, de 20 años, alias "Popi".
El primero de los mencionados tenía orden de captura pendiente de ejecución por el delito de asesinato, desde el 24 de julio de 2026, mientras que el segundo es requerido por el delito de homicidio en grado de tentativa, según juzgados de Chimaltenango y Sacatepéquez, respectivamente.
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PNC pide denunciar a los presuntos sicarios detenidos
La PNC informó que a los detenidos se les decomisó una pistola ilegal, sin licencia de portación, que según los registros policiales tiene reporte de haber sido robada el 28 de junio de 2026 en el Bulevar San Cristóbal.
Las autoridades pidieron a la población identificar a los apresados y denunciarlos si han cometido algún otro delito, porque según las investigaciones de la PNC, los dos tienen registros por su aparente participación en robos y otros hechos criminales sobre la carretera a El Salvador.
La PNC no descartó que el arma decomisada fuera a ser utilizada en contra de la población por los presuntos sicarios.