Insivumeh reporta temblor de 4.3 grados durante la madrugada

Según reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) un temblor de 4.3 grados tuvo lugar este domingo, 9 de agosto de 2026, durante la madrugada en el territorio nacional. El ente científico indicó que el sismo ocurrió a las 3:39:31 horas y que el epicentro se ubicó en el Océano Pacífico.
Los cuerpos de socorro no reportaron alarma entre la población por este movimiento telúrico, ni tampoco personas heridas o afectadas por daños materiales. Según el mapa del Insivumeh, el sismo se originó frente a las costas de México, pero cerca de los departamentos del sur occidente de Guatemala.
En el contexto del temblor, el Insivumeh reportó que en las últimas 24 horas se han reportado 20 sismos en el territorio nacional, de los que ninguno se reporta como sensible. Asimismo, explicaron que en el acumulado del 2026 suman 5002 sismos, de los que 126 han sido reportados como sensibles por la población.
Al respecto, las autoridades recordaron que ante los movimientos sísmicos es necesario tener un plan familiar de respuesta y una mochila de las 72 horas. Cuando ocurra un temblor, las autoridades recomiendan mantener la calma, evacuar viviendas o edificios de manera ordenada y no gritar, correr o empujar.
¿Qué hacer en caso de temblor?
En su portal oficial, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó que Guatemala es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y la interacción de placas tectónicas.
Las autoridades recomendaron que cada hogar cuente con un Plan Familiar de Respuesta, identifique las zonas seguras dentro de la vivienda, conozca las rutas de evacuación y tenga preparada la mochila de las 72 horas con agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, medicamentos, linterna, radio y otros insumos básicos.
"La preparación anticipada permite actuar con mayor rapidez durante una emergencia", aseguró Conred.
"Durante un sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas, estanterías y objetos que puedan caer, y resguardarse en un lugar seguro. Si es necesario evacuar, debe hacerse de forma ordenada, sin correr, ni empujar", solicitaron.
"Una vez finalizado el movimiento, se recomienda verificar si existen daños en la vivienda, estar atentos a posibles réplicas y seguir únicamente las indicaciones emitidas por las autoridades", agregaron las autoridades.
"La Secretaría Ejecutiva de la CONRED, en coordinación con el INSIVUMEH y las instituciones que integran el Sistema CONRED, mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país", explicaron.
Finalmente invitaron a la población a "informarse a través de los canales oficiales, reportar cualquier situación de emergencia al 119 y fortalecer la cultura de prevención, recordando que estar preparados puede hacer la diferencia cuando ocurre un sismo".
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