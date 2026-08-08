Pentágono Lanza 41 Nuevos Archivos y Videos sobre OVNIS

El Pentágono de Estados Unidos publicó una nueva colección de 41 archivos y videos relacionados con fenómenos anómalos no identificados (FANI), reavivando el interés por algunos de los avistamientos que continúan sin una explicación oficial.
La nueva entrega incluye más de una docena de videos, tres imágenes y alrededor de 20 documentos PDF, con registros que abarcan desde 1953 hasta 2025. El Departamento de Defensa inició la publicación progresiva de estos materiales el pasado 8 de mayo, cuando puso a disposición un primer lote de 161 archivos.
Entre los documentos destacan registros elaborados o analizados por organismos oficiales, incluidos el FBI y dependencias vinculadas con la investigación fotográfica naval estadounidense.
Uno de los videos más llamativos fue captado en 2021 sobre el Golfo de Omán. En las imágenes aparece una esfera oscura que se desplaza de manera irregular. Según el análisis incluido en los documentos, el objeto tendría aproximadamente 1.2 metros de diámetro y no pudo ser identificado.
Otro registro
Otro registro, captado en 2025 por un sensor militar estadounidense en Medio Oriente, muestra una esfera desplazándose en línea recta sobre una zona residencial. También se incluyó una grabación realizada sobre el océano Pacífico en 2019, donde una esfera negra aparece y desaparece de manera intermitente.
La colección contiene además el testimonio de un expiloto militar que, durante un vuelo entre Boston y Dublín en 2023, aseguró haber observado luces blancas que cambiaban de posición, dirección e intensidad.
No todo el material corresponde a fotografías reales. Algunas imágenes son representaciones artísticas elaboradas a partir de testimonios, como la ilustración de un gran objeto triangular oscuro descrito por dos exmilitares en 2011.
El Pentágono indicó que continuará con la publicación de nuevos documentos en futuras entregas, como parte de su proceso de divulgación sobre estos fenómenos.