 Pentágono Lanza 41 Nuevos Archivos y Videos sobre OVNIS
Internacionales

Pentágono publica 41 nuevos archivos y videos sobre ovnis

Nuevos videos de ovnis salen a la luz tras publicación del Pentágono.

Compartir:
Nuevos videos de ovnis salen a la luz tras publicación del Pentágono., Redes sociales.
Nuevos videos de ovnis salen a la luz tras publicación del Pentágono. / FOTO: Redes sociales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Pentágono de Estados Unidos publicó una nueva colección de 41 archivos y videos relacionados con fenómenos anómalos no identificados (FANI), reavivando el interés por algunos de los avistamientos que continúan sin una explicación oficial.

La nueva entrega incluye más de una docena de videos, tres imágenes y alrededor de 20 documentos PDF, con registros que abarcan desde 1953 hasta 2025. El Departamento de Defensa inició la publicación progresiva de estos materiales el pasado 8 de mayo, cuando puso a disposición un primer lote de 161 archivos.

Entre los documentos destacan registros elaborados o analizados por organismos oficiales, incluidos el FBI y dependencias vinculadas con la investigación fotográfica naval estadounidense.

Uno de los videos más llamativos fue captado en 2021 sobre el Golfo de Omán. En las imágenes aparece una esfera oscura que se desplaza de manera irregular. Según el análisis incluido en los documentos, el objeto tendría aproximadamente 1.2 metros de diámetro y no pudo ser identificado.

Otro registro 

Otro registro, captado en 2025 por un sensor militar estadounidense en Medio Oriente, muestra una esfera desplazándose en línea recta sobre una zona residencial. También se incluyó una grabación realizada sobre el océano Pacífico en 2019, donde una esfera negra aparece y desaparece de manera intermitente.

La colección contiene además el testimonio de un expiloto militar que, durante un vuelo entre Boston y Dublín en 2023, aseguró haber observado luces blancas que cambiaban de posición, dirección e intensidad.

No todo el material corresponde a fotografías reales. Algunas imágenes son representaciones artísticas elaboradas a partir de testimonios, como la ilustración de un gran objeto triangular oscuro descrito por dos exmilitares en 2011.

El Pentágono indicó que continuará con la publicación de nuevos documentos en futuras entregas, como parte de su proceso de divulgación sobre estos fenómenos.

En Portada

Adelina Castillo se corona Miss Universe Guatemala 2026 y representará al país ante el mundot
Farándula

Adelina Castillo se corona Miss Universe Guatemala 2026 y representará al país ante el mundo

10:16 PM, Ago 08
Capturan a sospechoso de participar en masacre donde falleció La miamort
Nacionales

Capturan a sospechoso de participar en masacre donde falleció "La miamor"

04:43 PM, Ago 08
Pentágono publica 41 nuevos archivos y videos sobre ovnist
Internacionales

Pentágono publica 41 nuevos archivos y videos sobre ovnis

03:17 PM, Ago 08
Apertura 2026: Antigua vence a Guastatoya y es líder parcialt
Deportes

Apertura 2026: Antigua vence a Guastatoya y es líder parcial

08:56 PM, Ago 08
Fallece el cantante guatemalteco Herman May Velásquez t
Farándula

Fallece el cantante guatemalteco Herman May Velásquez

10:21 PM, Ago 08

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaNoticias de GuatemalaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar