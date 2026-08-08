 Fuertes imágenes: Pasajeros expulsados em choque de microbús
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Fuertes imágenes: Pasajeros salen volando por choque de microbús

Varias personas salieron volando por los aires, tras salir expulsadas de un microbús que chocó en La Esperanza, Quetzaltenango.

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Varias personas salieron expulsadas al impacto entre ambos vehículos., Captura de pantalla.
Varias personas salieron expulsadas al impacto entre ambos vehículos. / FOTO: Captura de pantalla.
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El chofer de un microbús protagonizó un fuerte accidente de tránsito cuyas imágenes fueron reveladas este sábado, 8 de agosto de 2026, en una de las calles del municipio de La Esperanza, departamento de Quetzaltenango. Según el clip, el conductor se pasó de largo en un cruce en donde se aprecia que él tenía una alerta de "alto".

Tras pasar por alto la señal de tránsito, el microbús fue impactado por otro automotor que llevaba la vía. Al impacto, se nota que varias personas salieron expulsadas por la puerta lateral, que iba abierta al momento del accidente de tránsito.

Las imágenes muestran que el otro automotor involucrado en el choque de La Esperanza es un picop que si viajaba con el derecho de vía y es sorprendido por el paso del microbús. Las imágenes son impresionantes porque tras el percance, al menos tres personas caen al suelo y dos de ellas logran levantarse y mantenerse en pie con dificultad, mientras que una tercera, que recibió un fuerte impacto, queda tendida en el asfalto.

El accidente del microbús generó varias críticas, aunque por el momento se desconoce si la unidad del transporte de pasajeros pertenece al servicio urbano o extraurbano. El video también muestra que varias personas, testigos el hecho, corrieron tratando de ayudar a las personas heridas en el accidente.

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El propietario de la vivienda agradeció a los bomberos por rescatar a sus mascotas, pese a que el fuego arrasó con varios de sus bienes materiales.

Bebé iba dentro del microbús

Tras el impacto del accidente, varias personas que viajaban dentro del transporte de pasajeros salieron de la unidad por la portezuela trasera, entre ellas una mujer que llevaba en sus brazos a un bebé. La afectada tomó al pequeño y salió hasta la acera de una casa cercana, mientras un hombre se acercó para darle apoyo.

Según la secuencia, el picop también llevaba varias personas a bordo, quienes descendieron tras el impacto. Los vecinos salieron a ver lo ocurrido y también ofrecieron su apoyo a las víctimas del accidente, llamando a los cuerpos de rescate.

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Varias personas salieron expulsadas al impacto entre ambos vehículos. - Captura de pantalla.

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