 Resultado Mixco vs. Marquense - Jornada 3 Apertura 2026
Deportes

Mixco vence a Marquense con un gol en el tramo final

Los chicharroneros rompieron el empate en los minutos finales y vencieron 1-0 a Marquense con una anotación de Jorge Sotomayor, para alcanzar los seis puntos.

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Partido entre Mixco y Marquense por la jornada 3 del Apertura 2026 - Deportivo Mixco
Partido entre Mixco y Marquense por la jornada 3 del Apertura 2026 / FOTO: Deportivo Mixco
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Mixco y Marquense continuaron este sábado con la actividad de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol guatemalteco, en un encuentro disputado en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Cuando todo parecía encaminado hacia un empate sin goles, los chicharroneros encontraron la anotación de la victoria en los últimos minutos.

El primer tiempo fue intenso y muy disputado, con ambos equipos enfrascados en una lucha constante por el control del partido. Las faltas y las tarjetas amarillas fueron más frecuentes que las ocasiones claras de gol, por lo que los guardametas tuvieron poco trabajo durante los primeros 45 minutos. La paridad se mantuvo y ambos conjuntos se marcharon al descanso sin poder romper el cero.

Mixco lo ganó en la recta final

En la segunda mitad llegaron mayores emociones. Mixco consiguió enviar el balón al fondo de la portería por medio de Nicolás Martínez, pero la anotación fue anulada por posición adelantada. Además, en la acción se señaló una falta sobre Gustavo Gutiérrez, guardameta de Marquense. El encuentro parecía destinado a terminar sin goles, pero Jorge Sotomayor apareció al minuto 84 para marcar el tanto que finalmente inclinó la balanza a favor de los locales.

Con el 1-0 definitivo, Mixco sumó tres puntos importantes y llegó a seis unidades después de tres jornadas, producto de dos victorias y una derrota. Marquense, por su parte, sigue sin sumar puntos en el campeonato, tras registrar tres derrotas en sus primeras tres presentaciones. Ahora, los chicharroneros deberán cambiar de chip, ya que este martes a las 20:00 horas visitarán al Deportivo Saprissa por la Copa Centroamericana, torneo en el que debutaron con una derrota 2-0 ante Olimpia en Tegucigalpa.

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