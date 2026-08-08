PNC realiza patrullajes en varias colonias de la capital

Contingentes de policías y soldados realizan patrullajes de prevención del delito en varios sectores de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños, durante este sábado, 8 de agosto de 2026, informó la Policía Nacional Civil (PNC). La entidad informó que realizan incursiones en varios sectores de Boca del Monte, El Porvenir Villa Canales y la zona 12 de Villa Nueva.
Los uniformados hacen recorridos en áreas como las colonias La Esperanza y Villa Lobos I y II, en el marco del plan operativo denominado "Anillo de Contención", que incluye intervenciones, recorridos y puestos fijos de seguridad. La PNC agregó que las acciones se hacen con apoyo de varias unidades especializadas y comisarias del Distrito Central, en coordinación con el Ejército de Guatemala y policías municipales.
Los patrullajes incluyen recorridos por calles y callejones estrechos de distintos sectores de las zonas rojas y áreas peligrosas donde se realizan las acciones de prevención. En imágenes, se pudo observar que los agentes portan armamento, escaleras y otras herramientas para ejecutar posibles allanamientos.
En uno de los sectores de la zona 12 de Villa Nueva, los policías ingresaron a un sector donde existen casas abandonadas, una de ellas llamada como "La Casa del Terror". De la misma manera, recorren senderos estrechos compuestos por varias gradas, puentes y zonas con vegetación.
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Patrullajes permite captura de presuntos ladrones
En otras acciones, la PNC informó que en horas recientes logró detener a cuatro hombres acusados de cometer robos a bordo de motocicletas, tras una alerta ciudadana. Las fuerzas de seguridad precisaron que la alerta permitió la recuperación de una motocicleta que había sido arrebatada a su dueño en la 6 avenida y 2 calle, colonia Pamplona, zona 13.
Tras un procedimiento policial, la PNC neutralizó a estos cuatro supuestos delincuentes a quienes también se les incautó una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, la cual portaban de manera ilegal y con la que habían amenazado a la víctima, además se les incautó 13 municiones 5.56 milímetros.
También decomisaron un celular y 34 bolsitas con marihuana y dos motocicletas en las que se conducían para cometer los robos contra otros usuarios de motocicletas.
La PNC indicó que continuará con los patrullajes de prevención durante el fin de semana, para evitar un repunte en hechos de violencia.