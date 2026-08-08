 ¿De qué murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi?
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¿De qué murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi? Esto es lo que se sabe

El Sanatorio Centro, donde estaba internado, confirmó el fallecimiento de Jorge Messi y explicó que no dará más detalles por protección de datos y privacidad.

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Lionel Messi junto a su familia - instagram @leomessi
Lionel Messi junto a su familia / FOTO: instagram @leomessi
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Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció este sábado a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario, Argentina. El empresario atravesaba desde hacía varios meses una delicada situación de salud y permanecía bajo seguimiento médico. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente cuál fue la enfermedad que padecía ni la causa médica específica de su fallecimiento.

El Sanatorio Centro, donde se encontraba internado, confirmó la noticia mediante un comunicado firmado por su director médico, Carlos Mackey. "Sanatorio Centro, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento", señaló el centro asistencial.

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Comunicado del Sanatorio donde se encontraba el padre de Lionel Messi - RR.SS.

Messi ya viaja a Argentina para despedir a su padre

La situación de salud de Jorge Messi había trascendido públicamente en junio, cuando se conoció que atravesaba una "situación de salud" y que se encontraba "bajo seguimiento médico". En aquel momento tampoco se reveló un diagnóstico. Días después, además, circularon versiones falsas sobre su supuesto fallecimiento, las cuales fueron desmentidas por el entorno de la familia Messi. Desde entonces, la información sobre su estado de salud se mantuvo bajo estricta reserva.

Tras conocer la noticia, Lionel Messi emprendió su regreso a Rosario desde Estados Unidos para despedir a su padre. El capitán de la selección argentina se encontraba con el Inter Miami, a pocas horas de disputar un nuevo compromiso frente a Monterrey por la Leagues Cup. Jorge Messi fue una figura fundamental en la carrera de su hijo, primero como padre y posteriormente como representante, acompañándolo durante gran parte de su trayectoria profesional. Por respeto a la privacidad de la familia, la causa exacta de su muerte permanece sin confirmarse.

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Jorge Messi y Lionel Messi - Redes sociales

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