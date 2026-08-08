 Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 años
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Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 años

El fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, se produjo este viernes en Rosario, luego de varios meses marcados por problemas de salud.

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Jorge Messi y Lionel Messi, Redes sociales
Jorge Messi y Lionel Messi / FOTO: Redes sociales
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Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció este viernes a los 68 años en un hospital de Rosario, Argentina, donde permanecía internado debido a una enfermedad de larga duración. Su muerte se produjo alrededor de las 22:00 horas locales, según reportaron medios argentinos. Hasta el momento, la familia del capitán de la selección argentina no ha emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida personal y profesional de Lionel. Desde los primeros pasos del futbolista en Rosario, estuvo a su lado y desempeñó un papel determinante cuando la familia decidió trasladarse a España para acompañar el tratamiento médico y el desarrollo deportivo del entonces joven jugador. Con el paso de los años, también asumió responsabilidades en la gestión de la carrera de su hijo y permaneció vinculado a sus asuntos profesionales y comerciales.

Momento sensible para la familia Messi

La preocupación por el estado de salud de Jorge Messi se había intensificado durante los últimos meses. En junio, incluso circuló en Argentina una información falsa sobre su supuesto fallecimiento, situación que llevó al entorno familiar a aclarar que se encontraba bajo atención médica y evolucionaba favorablemente dentro de su cuadro. En aquella ocasión, la familia pidió responsabilidad y prudencia ante las informaciones relacionadas con su salud, al considerar que se trataba de un asunto estrictamente privado.

La muerte de Jorge Messi representa un duro golpe para Lionel, quien pierde a una de las personas más importantes de su vida y a un acompañante clave durante prácticamente toda su trayectoria. Desde sus inicios en el fútbol infantil hasta la conquista del Mundial de Catar 2022, su padre estuvo presente en momentos decisivos de su carrera.

El futbolista se encontraba esta semana con el Inter Miami en plena actividad competitiva y, hasta ahora, no se han informado cambios oficiales en su agenda ni se ha conocido un mensaje personal suyo sobre la pérdida. La noticia ha causado conmoción en Argentina y en el mundo del fútbol.

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Jorge Messi, padre de Lionel Messi - Archivo

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