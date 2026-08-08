 El brasileño Bruno Guimaraes ficha con el Arsenal
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El mediocampista brasileño Bruno Guimaraes ficha con el Arsenal

Bruno Guimaraes deja el Newcastle y llega al Arsenal por 87 millones de euros.

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El mediocampista brasileño Bruno Guimaraes ficha con el Arsenal - Arsenal F.C.
El mediocampista brasileño Bruno Guimaraes ficha con el Arsenal / FOTO: Arsenal F.C.
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El Arsenal hizo oficial este sábado el fichaje del centrocampista brasileño Bruno Guimaraes, quien llega procedente del Newcastle United a cambio de 75 millones de libras, unos 87 millones de euros. A sus 28 años, el internacional brasileño se convierte en una de las principales incorporaciones del conjunto dirigido por Mikel Arteta para la nueva temporada y refuerza una zona clave del equipo.

Guimaraes llegó al Newcastle en 2022 y rápidamente se consolidó como uno de los referentes del proyecto impulsado por el fondo de inversión saudí PIF. Durante su etapa en el club, el mediocampista fue protagonista de una transformación que llevó a las 'Urracas' a disputar dos veces la Champions League y a conquistar la Copa de la Liga en 2025, el primer título del club en siete décadas. Su salida, sin embargo, marca también el final de una etapa marcada por la fuerte inversión saudí.

El Arsenal quiere volver a luchar por la Premier League

El Newcastle atraviesa ahora un periodo de cambios importantes. A la marcha de Guimaraes se suman las de otros jugadores destacados, como Anthony Gordon, quien fichó por el Barcelona, y Sandro Tonali, nuevo futbolista del Tottenham Hotspur. Además, Eddie Howe dejó el cargo de entrenador el pasado viernes después de cuatro años al frente del equipo.

"Es un traspaso complicado para mí porque el Newcastle significa mucho, pero quería experimentar algo nuevo en mi vida y estoy listo para un nuevo reto", expresó el brasileño tras confirmarse su salida.

Para el Arsenal, el fichaje de Guimaraes supone su cuarta incorporación del mercado de verano, después de Christos Tzolis, Piero Hincapié e Illan Meslier. El club londinense ya ha invertido más de 160 millones de euros en refuerzos, mientras ha recaudado cerca de 50 millones con las salidas de Leandro Trossard, Christian Norgaard y Jakub Kiwior. La llegada del brasileño podría no ser la última, ya que Arteta y la directiva de los 'Gunners' continúan buscando un extremo izquierdo para completar una plantilla que aspira a pelear nuevamente por los grandes títulos.

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