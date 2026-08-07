Hermano del alcalde de Dolores, acepta su extradición a Estados Unidos

Héctor Rubén Morales Guerra, hermano del alcalde de Dolores, Petén, Francisco Morales Guerra, aceptó ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, ser extraditado a los Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.
Rubén Morales es el tercero de los hermanos capturados. Carlos Obeniel Morales Guerra ya había aceptado el pasado 29 de abril su extradición a suelo estadounidense.
La audiencia de Ronald Alexys Morales Guerra se celebró en ese mismo Tribunal. Durante la diligencia, también aceptó ser enviado a Estados Unidos para enfrentar el proceso abierto en su contra por una corte de ese país.
El pasado 20 de febrero el Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil las aprehensiones de Héctor Rubén Morales Guerra, también conocido como "H"; Carlos Obeniel Morales Guerra, también conocido como "C Morales"; y Ronald Alexys Morales Guerra, también conocido como "R Morales", en Petén.
Los tres son requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.
Asimismo, por fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.
Una investigación identificó una organización de tráfico de drogas que operaba a través de Sur, Centro y Norteamérica, la cual fue responsable de trasegar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.
Las autoridades identificaron a los requeridos como miembros de la organización desde aproximadamente el año 2006 hasta, por lo menos, mayo de 2024. Durante ese período, fueron responsables de transportar, dirigir y administrar una porción de las actividades del tráfico de cocaína de la organización en Honduras, Guatemala y México. Con estas capturas suman 11 las realizadas con fines de extradición en lo que va de 2026.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*