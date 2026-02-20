Capturan a extraditable implicado en delitos sexuales

Las fuerzas de seguridad reportaron este viernes, 20 de febrero, la captura de un guatemalteco con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América por su posible participación en delitos sexuales contra un menor.
El Ministerio Público informó que en un operativo realizado en conjunto con la Policía Nacional Civil, a requerimiento del Gobierno estadounidense, coordinó la detención provisional de esta persona.
El sospechoso es Alejandro de Jesús Hernández Godínez, también conocido como Alejandro Hernández, Alejandro Dejesús Hernández-Godínez, Alejandro Hernández-Godínez y/o Alejandro Hernández-Ales.
"La aprehensión se hizo efectiva por su posible participación en delitos sexuales contra un menor", explicó el Departamento de Información y Prensa del MP.
La oficina agregó que el requerimiento fue realizado con base en los tratados y convenios de los cuales las repúblicas de Guatemala y los Estados Unidos de América son parte. Asimismo, explicó que la orden de aprehensión fue dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.
Otras tres detenciones con fines de extradición
Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este viernes a tres personas requeridas por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, tras operativos realizados en el norte del país, informaron fuentes oficiales.
Las aprehensiones de Héctor Rubén, Carlos Obeniel y Ronald Alexys Morales Guerra se ejecutaron en el municipio de Dolores, en el departamento (provincia) de Petén (norte, fronterizo con México).
La operación fue coordinada por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (Fiscalía).
Según el reporte oficial, los tres detenidos son requeridos por la Corte Distrital de los EE. UU. para el Distrito Este de Texas. Se les acusa de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína con el conocimiento de que la sustancia sería importada ilegalmente hacia territorio estadounidense.
Con estas cuatro capturas suman 11 las realizadas con fines de extradición en lo que va de 2026.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7