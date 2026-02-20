 Capturan a extraditable implicado en delitos sexuales
Nacionales

Capturan a extraditable vinculado con delitos sexuales

Alejandro de Jesús Hernández es requerido por la justicia de Estados Unidos.

Compartir:
Alejandro de Jesús Hernández Godínez es requerido por la justicia de EE. UU. por presunta implicación en delitos sexuales., PNC
Alejandro de Jesús Hernández Godínez es requerido por la justicia de EE. UU. por presunta implicación en delitos sexuales. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron este viernes, 20 de febrero, la captura de un guatemalteco con fines de extradición hacia los Estados Unidos de América por su posible participación en delitos sexuales contra un menor.

El Ministerio Público informó que en un operativo realizado en conjunto con la Policía Nacional Civil, a requerimiento del Gobierno estadounidense, coordinó la detención provisional de esta persona.

El sospechoso es Alejandro de Jesús Hernández Godínez, también conocido como Alejandro Hernández, Alejandro Dejesús Hernández-Godínez, Alejandro Hernández-Godínez y/o Alejandro Hernández-Ales.

"La aprehensión se hizo efectiva por su posible participación en delitos sexuales contra un menor", explicó el Departamento de Información y Prensa del MP.

La oficina agregó que el requerimiento fue realizado con base en los tratados y convenios de los cuales las repúblicas de Guatemala y los Estados Unidos de América son parte. Asimismo, explicó que la orden de aprehensión fue dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

Otras tres detenciones con fines de extradición

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este viernes a tres personas requeridas por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, tras operativos realizados en el norte del país, informaron fuentes oficiales.

Las aprehensiones de Héctor Rubén, Carlos Obeniel y Ronald Alexys Morales Guerra se ejecutaron en el municipio de Dolores, en el departamento (provincia) de Petén (norte, fronterizo con México).

La operación fue coordinada por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (Fiscalía).

Según el reporte oficial, los tres detenidos son requeridos por la Corte Distrital de los EE. UU. para el Distrito Este de Texas. Se les acusa de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína con el conocimiento de que la sustancia sería importada ilegalmente hacia territorio estadounidense.

Con estas cuatro capturas suman 11 las realizadas con fines de extradición en lo que va de 2026.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Más de 40 profesionales se han postulado para magistrados de CC designados por el Ejecutivot
Nacionales

Más de 40 profesionales se han postulado para magistrados de CC designados por el Ejecutivo

01:43 PM, Feb 20
En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientest
Nacionales

En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientes

10:52 AM, Feb 20
Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSEt
Nacionales

Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSE

11:03 AM, Feb 20
Trump anuncia que impondrá arancel global del 10 %, amparado en una nueva leyt
Internacionales

Trump anuncia que impondrá arancel global del 10 %, amparado en una nueva ley

02:36 PM, Feb 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSeguridadSuper BowlEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos